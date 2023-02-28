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Не создавать ажиотаж вокруг процедуры банкротства физлиц призвали в Минфине

Не создавать ажиотаж вокруг процедуры банкротства физлиц призвали в Минфине Фото: freepik
3 марта начнется прием заявок на проведение банкротства физлиц. В этой связи заместитель председателя комитета госдоходов МФ РК Кайрат Миятов призвал граждан не создавать ажиотаж и принимать взвешенное решение, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Кайрат Миятов отметил, что 3 марта начнется прием заявлений на проведение процедуры банкротства физлиц.

"У закона нет конечных сроков – то есть мы не будем, начиная с 3 марта и там условно до конца года принимать заявления, а бессрочно. Это не какая-то разовая акция. Поэтому призываем казахстанцев принимать возвещенное решение, без ажиотажа". Кайрат Миятов

Он напомнил, что закон предусматривает три вида процедур банкротства – судебное, внесудебное банкротство и восстановление платежеспособности.

"На сегодня министерством финансов и другими госорганами полностью подготовлена процедура приема заявок с 3 марта – хотел бы отметить, что сроки реализации банкротства физлиц не ограничены, по сравнению с легализацией иностранных авто или капитала, которые проходили или проходят в нашей стране. Закон не имеет каких-то ограничений по периоду. Поэтому если такое решение принято, оно должно быть взвешенным". Кайрат Миятов

По его словам, соответствующая информационная система разработана, большую часть заявок планируется получать через посредством нее, в онлайн режиме.

Он также рассказал, как будет осуществляться прием заявлений от граждан. 

"Есть приложение "E-Salyq Azamat", есть E-gov, также через ЦОН данные заявки будут приниматься и направляться в заинтересованные органы для проведения проверки. После получения от других сторон информацию о том, что заявитель подпадает под критерии, будут наплавлено уведомление через 1414, что ваша заявка принята и вы будете рассмотрены в качестве банкрота. Это будет сделано в течение 14 дней после обращения". Кайрат Миятов

Спикер еще раз напомнил, что эта акция, не списание долгов и не амнистия. Кайрат Миятов напомнил, что после получения статуса "банкрот" есть ряд ограничений. В том числе такие граждане не смогут получать кредиты в течение пяти лет, повторную процедуру банкротства он сможет пройти только спустя семь лет и три года будет проводится финансовый мониторинг. 

Как будет работать закон о банкротстве физлиц, можно прочитать здесь

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