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Комплексный план развития шахмат разработали в Казахстане

Разработан комплексный план по развитию шахмат в Казахстане Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Министерство культуры и спорта подготовило постановление правительства "Об утверждении Комплексного плана развития шахмат в Республике Казахстан на 2023-2027 годы", сообщает Zakon.kz.

План предусматривает несколько направлений в развитии шахмат. Так, планируется разработать образовательные программы для внедрения шахмат в школьную программу, а также внедрить факультатив по шахматам в рабочие учебные планы общеобразовательных школ, расширить шахматные секции, включить шахматы в программу Национальной школьной и студенческой лиги.

Кроме того, планируется выделить единицы в штате вузов по подготовке педагогов по шахматам на базе действующих кафедр по педагогическим направлениям, открыть шахматные клубы в вузах.

Другие направления предусматривают информационную поддержку и популяризацию шахмат, в том числе проведение турниров и соревнований, включая международные.

Как ожидается, реализация плана приведет к следующим результатам:

  • Внедрение факультатива (курса) по шахматам в общеобразовательных школах.
  • Охват детей начальных классов обучением шахматами с долей 20%.
  • Открытие не менее 200 шахматных клубов при МЖД и в организациях образования.
  • Вхождение сборной команды РК по шахматам (национальной сборной команды по шахматам) в ТОП-10 мира.
  • Получение спортивного звания "международный гроссмейстер" казахстанскими шахматистами в возрасте до 20 лет.
  • Увеличение количества завоеванных медалей казахстанскими шахматистами на Чемпионатах мира, Азии, Шахматной олимпиаде и других официальных Чемпионатах FIDE.
  • Подготовка не менее 500 педагогов по шахматам.
  • Переподготовка и повышение квалификации кадров не менее 250 человек.

Из пояснительной записки в документу следует, что реализация проекта предусмотрена в рамках выделенных финансовых средств из государственного бюджета по бюджетным программам 035 "Поддержка развития массового спорта и национальных видов спорта", 036 "Обеспечение развития спорта высших достижений", 204 "Обеспечение кадрами с высшим, послевузовским образованием" и привлечения спонсорских средств.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 13 марта.

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