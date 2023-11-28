В Казахстане обновили комплексный план развития шахмат

Министерство туризма и спорта разработало Комплексный план развития шахмат в Республике Казахстан на 2023-2027 годы, сообщает Zakon.kz.

В частности, уточняется, что реализация проекта предусмотрена в рамках выделенных финансовых средств из государственного бюджета и привлечения спонсорских средств.

Так, за счет внебюджетных средств планируется:

Обучение шахматам в онлайн формате в мобильном приложении Chess Legends и на платформе Сhess Class за счет внебюджетных средств. Привлечение лучших казахстанских и зарубежных тренеров для подготовки спортсменов национальной сборной команды РК по шахматам. Оказание поддержки талантливым молодым шахматистам в возрасте от 9 до 16 лет.

Также внесены коррективы в ожидаемые результаты от реализации комплексного плана.

Предусматривается, что охват детей начальных классов обучением шахматами в 2027 году составит 20% в 1400 школах (в 2024 году – 5% в 350 школах).

Кроме того, планируется открыть не менее 200 шахматных клубов при многоквартирных жилых домах.

Ожидается, что сборная команда РК по шахматам в 2027 году войдет в ТОП-10 мира по рейтингу. А кколичество завоеванных медалей казахстанскими шахматистами на чемпионатах мира, Азии, Шахматной олимпиаде и других официальных чемпионатах Международной шахматной федерации возрастет до 60.

Также будет увеличиена подготовка педагогов по шахматам – не менее 250 к 2027 году.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 12 декабря.

Правительство Казахстана утвердило комплексный план развития шахмат на 2023-2027 годы 14 июля 2023 года.