Против Алека Болдуина подали новый иск из-за стрельбы на съемках фильма "Ржавчина"

Против голливудского актера Алека Болдуина, который случайно застрелил кинооператора и ранил режиссера на съемках вестерна "Ржавчина", выдвинули новый иск, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает телеканал Fox News, иск подали три бывших члена съемочной группы. По данным канала, Росс Аддиего, Доран Кертин и Риз Прайс требуют от актера и компаний, занимавшихся съемочным процессом, возмещения убытков и штрафных санкций.

Иск выдвинули в связи с "травмами, полученными на съемочной площадке, включая, помимо прочего, потерю слуха, временную глухоту и вибрационный шок". Они утверждают, что выстрел актера был такой силы, что они получили контузии.

"После выстрела ответчики не предложили истцам никаких услуг в сфере диагностики или иных значимых услуг в области эмоционального или психического здоровья. Несмотря на это, истцы самостоятельно обратились за поддержкой, чтобы справиться со своими повреждениями, в том числе, но не только, с бессонницей, беспокойством, депрессией и симптомами посттравматического стрессового расстройства". иск к Алеку Болдуину

Трагедия произошла в октябре 2021 года, когда Болдуин на съемках выстрелил из пистолета. Патрон оказался боевым. Пуля попала в двух человек. Режиссер Джоэл Соуза получил ранение ключицы, а 42-летняя уроженка Украины Галина Хатчинс погибла. Позже помощник режиссера признал наличие нарушений на съемочной площадке, связанных с оружием.

В начале февраля 2023 года Болдуину предъявили обвинение в непредумышленном убийстве. Затем обвинение смягчили, актеру может максимум грозить 18 месяцев тюрьмы. Вину в убийстве оператора Болдуин признать отказался.

