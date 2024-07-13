С Алека Болдуина сняли обвинения по делу о стрельбе на съемках фильма

Судебный процесс по делу Алека Болдуина о стрельбе на съемках фильма "Ржавчина" (Rust), который привел к смерти кинооператора Галины Хатчинс, прекращен за неимением прямых доказательств, сообщает Zakon.kz.

Всего через несколько дней после начала судебного разбирательства судья Мэри Марлоу Соммер вынесла решение в пользу защиты и согласилась, что обвинения против Болдуина должны быть сняты, постановив, что государство скрыло доказательства, которые были бы выгодны актеру, пишет газета Guardian.

Отклонение, сделанное с предубеждением, положило конец делу против Болдуина о непреднамеренном убийстве.

Газета отмечает, что новость очень порадовала 66-летнего актера. Отмечается, что Болдуин плакал и обнимал своих адвокатов и жену, когда судья выносила решение. Он быстро покинул суд, не сделав заявления для СМИ.

Скрытыми в суде доказательствами, о которых идет речь, были боевые патроны, переданные полиции Нью-Мексико в марте после осуждения Ханны Гутьеррес-Рид, оружейника фильма. Эти доказательства предполагают, что боевые патроны, попавшие на съемочную площадку, поступили от поставщика реквизита, а не от оружейника фильма, сказал адвокат Болдуина Алекс Спиро.

Специалиста по оружию Ханну Гутьеррес-Рид, которая была ответственной за безопасность на площадке фильма "Ржавчина" в 2021 году, признали виновной в непредумышленном убийстве оператора Галины Хатчинс. При этом женщину случайно застрелил из пистолета актер Алек Болдуин.

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В мае 2024 года суд отклонил просьбу Алека Болдуина снять обвинение.

Детали события

Во время репетиции сцены в октябре 2021 года из бутафорского пистолета Болдуин выпустил настоящую пулю, поразив и убив 42-летнюю женщину. Он долгое время утверждал, что не нажимал на курок, и не признал себя виновным по предъявленным обвинениям.