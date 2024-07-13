Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

С Алека Болдуина сняли обвинения по делу о стрельбе на съемках фильма

Алек Болдуин, фото - Новости Zakon.kz от 13.07.2024 09:37 Фото: Instagram/alecbaldwininsta
Судебный процесс по делу Алека Болдуина о стрельбе на съемках фильма "Ржавчина" (Rust), который привел к смерти кинооператора Галины Хатчинс, прекращен за неимением прямых доказательств, сообщает Zakon.kz.

Всего через несколько дней после начала судебного разбирательства судья Мэри Марлоу Соммер вынесла решение в пользу защиты и согласилась, что обвинения против Болдуина должны быть сняты, постановив, что государство скрыло доказательства, которые были бы выгодны актеру, пишет газета Guardian.

Отклонение, сделанное с предубеждением, положило конец делу против Болдуина о непреднамеренном убийстве.

Газета отмечает, что новость очень порадовала 66-летнего актера. Отмечается, что Болдуин плакал и обнимал своих адвокатов и жену, когда судья выносила решение. Он быстро покинул суд, не сделав заявления для СМИ.

Скрытыми в суде доказательствами, о которых идет речь, были боевые патроны, переданные полиции Нью-Мексико в марте после осуждения Ханны Гутьеррес-Рид, оружейника фильма. Эти доказательства предполагают, что боевые патроны, попавшие на съемочную площадку, поступили от поставщика реквизита, а не от оружейника фильма, сказал адвокат Болдуина Алекс Спиро.

Специалиста по оружию Ханну Гутьеррес-Рид, которая была ответственной за безопасность на площадке фильма "Ржавчина" в 2021 году, признали виновной в непредумышленном убийстве оператора Галины Хатчинс. При этом женщину случайно застрелил из пистолета актер Алек Болдуин.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 13.07.2024 09:37
Прокуратура США рассказала о поведении Алека Болдуина перед убийством оператора
, фото - Новости Zakon.kz от 13.07.2024 09:37

В мае 2024 года суд отклонил просьбу Алека Болдуина снять обвинение.

Детали события

Во время репетиции сцены в октябре 2021 года из бутафорского пистолета Болдуин выпустил настоящую пулю, поразив и убив 42-летнюю женщину. Он долгое время утверждал, что не нажимал на курок, и не признал себя виновным по предъявленным обвинениям.

Читайте также

Илон Маск
Илону Маску грозит огромный штраф за платную верификацию в сети X
школа
22 ученика погибли в результате обрушения здания школы в Нигерии
Шотландия
65 китов выбросились на побережье Шотландии
Мухит Турсынали
Голливуд США 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Тенге, деньги, коррупция, взятка, Казахстан
Лишение лицензии банка в Казахстане: озвучен размер возмещения
Экс-вице-министра по ЧС будут судить за привлечение солдат на стройку дома
Военнослужащие строили частный дом – под суд попал бывший замминистра по ЧС
Алматы, плохая погода, тучи, вид на город Алматы
Грязевой поток, шквал и жара: в Алматы и 16 областях объявлено штормовое предупреждение
Тенге, пенсия, пенсионный возраст, пенсионеры, деньги, Казахстан
Фонд Токаева "вернет" казахстанцам от 500 тысяч тенге за 72 часа
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: