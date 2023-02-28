Банкротство физлиц: ответы на вопросы

В Департаменте госдоходов Алматы ответили на 10 самых актуальных вопросов по банкротству физических лиц, сообщает Zakon.kz.

1.Когда и на какой площадке вводится платформа для подачи онлайн-заявлений по банкротству физлиц?

Подача заявления на применение процедуры внесудебного банкротства будет доступна с 3 марта текущего года через веб-портал E-gov, E-salyg Azamat и ИС ЦОН.

2.На какой срок будет действовать закон о банкротстве?

Закон подписан 30 декабря 2022 года и официально опубликован 1 января 2023 года. Основные нормы закона начнут действовать с 3 марта 2023 года. Срок его действия не ограничен. В отличие от кредитной амнистии, где нет никаких последствий, при банкротстве есть существенные ограничения – это запрет на получение новых кредитов в течение 5 лет, мониторинг финансового состояния в течение 3-х лет.

3.Возможно ли применение закона на лиц, не имеющих кредиторскую задолженность, но имеющих текущие кредиты, без долгов?

Нет, применение закона предусмотрено лишь для граждан, имеющих просроченную задолженность свыше 12 месяцев.

4.Планируется ли расширение списка запретов и ограничений, связанных с применением в отношении должника тех или иных процедур?

В настоящее время введение других ограничений, чем те, которые предусмотрены законом не рассматриваются.

5.Если на момент подачи должником заявления о внесудебном банкротстве банк подаст в суд о взыскании задолженности по договору банковского займа, как действовать и как это регулируется законом?

Законом предусмотрена норма (статья 17), согласно которой со дня размещения на веб-портале "электронного правительства" сведений о должнике запрещается требовать от должника исполнения обязательств кредиторами, указанными в заявлении о применении процедуры внесудебного банкротства, не допускается взыскание денег с банковских счетов должника в счет удовлетворения требований кредиторов, а также приостанавливается исполнение решения судов о взыскании долга.

6.Если у должника 3 кредита в банках и МФО, два из них совсем не оплачивается, а один кредит (товарный) исправно оплачивается. Можно ли подать на внесудебное или судебное банкротство только по части неоплаченных кредитов, при этом продолжая оплачивая третий? Или на банкротство можно подать только по всем кредитам?

Банкротство – это банкротство перед всеми кредиторами.

Если в заявлении на применение процедур внесудебного или судебного банкротства не укажите кого-то из имеющихся кредиторов, вам будет отказано в применении процедур. Данное требование введено в целях соблюдения прав и интересов каждого кредитора.

7.Все ли обязательства снимаются с должника после прохождения процедур восстановления платежеспособности и судебного банкротства?

Нет, не снимаются обязательства по уплате алиментов, возмещение вреда, причененного жизни или здоровью человека, требования, возникшие в соответствии с "Законом о Нацбанке", платежи в бюджет по возмещение ущерба, взымаемые по решению суда.

8.Подпадет ли под закон о банкротстве договор займа от физического лица к физическому лицу (долг на бизнес физлицом у физлица, который не возвращен, так как бизнес был закрыт в 2020 году из-за пандемии). Сейчас должник не платежеспособен, нет имущества, есть судебные решения к взысканию по договору займа банка, счета арестованы более 12 месяцев, не имеет постоянного места работы. При положительном решении о банкротстве все ли обязательства будут аннулированы, сможет ли должник выехать за границу по трудоустройству, снимут ли ограничения?

Ситуация по задолженности физического лица перед физическим лицом будет рассматриваться в судебном порядке. В период проведения процедуры судебного банкротства (6 месяцев) для должника будет действовать запрет на выезд за пределы страны.

После завершения процедуры судебного банкротства и размещения списка лиц, в отношении которых завершены процедуры ограничения снимаются, и гражданин сможет выехать за пределы страны.

9.Если у физлица долг перед банками 1 млн тенге, неоплаченный в течении 12 месяцев, нет официальной работы, но у него есть автомобиль стоимостью 500 тыс. тенге. Будет ли автомобиль изъят как обеспечение обязательств по долгам, если он является единственный источник дохода?

Граждане, у которых долги перед банками, МФО и коллекторскими организациями, не превышавшие 1600 МРП (5 520 тыс. тенге) и у которых отсутствует имущество, вправе применить процедуру внесудебного банкротство.

Но так как, в вашем случае имеется имущество в виде транспорта, применить данную процедуру не представиться возможным.

10.Если у должника по договору банковского займа в залоге находится земельный участок, который ранее выставлялся на торги, но не был реализован, налог на данный участок за несколько лет составляет более 5 миллионов тенге, и числится за должником. После реализации данного участка в рамках судебного банкротства, как будет решаться вопрос начисленного налога и пени?

В ходе процедуры судебного банкротства учитывается вся задолженность должника, погашение производится согласно очередности.

Оставшиеся непогашенные требования подлежат списанию, за исключением задолженности по алиментам, возмещению вреда, причиненного жизни или здоровью, ущерба по уголовным делам и взыскиваемым в бюджет по решению суда.

Таким образом, если сумма налоговой задолженности, включенная в реестр требований кредиторов должника по результатам процедуры банкротства, осталась непогашенной либо частично погашена, то подлежит списанию.