Топ-5 вопросов-ответов по банкротству физлиц в Казахстане

В Комитете государственных доходов Министерства финансов Казахстана 25 июля 2024 года подготовили ответы на популярные вопросы по банкротству физических лиц в рамках Закона РК "О восстановлении платежеспособности и банкротстве граждан Республики Казахстан", сообщает Zakon.kz.

1. У должника имеются неисполненные обязательства перед специальной финансовой компанией. Какую процедуру вправе применить должник?

– В данном случае, согласно действующим нормам Закона РК "О восстановлении платежеспособности и банкротстве граждан Республики Казахстан" (п. 3 ст. 6), должник вправе подать заявление о применении процедуры судебного банкротства. Так как в соответствии с п.п. 11 ст. 1 закона, по обязательствам перед специальными финансовыми компаниями процедура внесудебного банкротства не применяется.

"19 июня подписаны поправки в закон. После введения их в действие (с 25 августа) должник будет вправе обратиться с заявлением о применении процедуры внесудебного банкротства по обязательствам перед специальными финансовыми компаниями, которым принадлежат права требования по договорам банковского займа, договорам займа (кредита) и договорам о предоставлении микрокредита физических лиц", – добавили в КГД.

2. При подаче заявления о применении процедуры внесудебного банкротства должник не указал (забыл/имелись технические проблемы) кредитора (который является банком второго уровня/микрофинансовой организацией/коллекторским агентством). После завершения процедуры внесудебного банкротства подлежат ли списанию долги перед таким кредитором?

– Закон РК "О восстановлении платежеспособности и банкротстве граждан Республики Казахстан" регулирует общественные отношения, возникающие при неплатежеспособности гражданина Казахстана:

согласно п.п. 12 ст. 1 закона, неплатежеспособность – неспособность должника в полном объеме выполнить денежные обязательства и иные требования денежного характера;

в соответствии с п.п. 4 ст. 1 закона, должник – гражданин Республики Казахстан, неплатежеспособность которого является основанием для применения процедур восстановления платежеспособности, а также внесудебного и судебного банкротства.

Из изложенного следует, что процедуры, применяемые в соответствии с законом, предполагают неспособность должника в полном объеме выполнить свои денежные обязательства и иные требования денежного характера.

В свою очередь п.п. 11 ст. 1 закона установлено, что процедура внесудебного банкротства осуществляется с целью прекращения обязательств перед банками второго уровня, филиалами банка – нерезидента Республики Казахстан, организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций, организациями, осуществляющими микрофинансовую деятельность, или коллекторскими агентствами.

В рамках процедуры внесудебного банкротства сведения о наличии таких обязательств предоставляются уполномоченному органу в сфере государственного управления по восстановлению платежеспособности и банкротства граждан Республики Казахстан кредитными бюро в соответствии со ст. 20 Закона РК "О кредитных бюро и формировании кредитных историй в Республике Казахстан".

Таким образом, процедура внесудебного банкротства применяется в отношении неплатежеспособного гражданина по обязательствам перед банками второго уровня, микрофинансовыми организациями и коллекторскими организациями, сведения о которых содержатся в кредитных историях и отчетах кредитного бюро, и, следовательно, по завершении указанной процедуры такие требования подлежат прекращению в полном объеме.

3. Должник получил отказ в применении процедуры внесудебного банкротства в связи с несоответствием сроку отсутствия платежа по обязательствам. Выяснилось, что на счет должника поступила сумма в размере 100 тенге, которая автоматически ушла на погашение долга. Данная сумма внесена не должником и не является доказательством платежеспособности должника. Почему такая незначительная сумма расценивается как платеж по долгу?

– Обработка заявлений граждан о применении процедуры внесудебного банкротства, в том числе проверка на соответствие должника обстоятельствам, предусмотренным ст. 5 Закона РК "О восстановлении платежеспособности и банкротстве граждан Республики Казахстан", осуществляется автоматически путем сверки с электронными базами данных регистрирующих государственных органов и кредитных бюро. Сведения о сроке отсутствия платежа по кредитам предоставляются кредитными бюро. При этом сумма платежа не отражается в предоставляемой информации.

"19 июня подписаны поправки в закон. Поправками определено, что платежи по долгам менее 1 МРП (менее 3692 тенге) не будут считаться погашением по обязательствам. Поправки вводятся в действие с 25 августа", – вновь напомнили в КГД.

4. В процедуре судебного банкротства назначен финансовый управляющий, который требует оплаты его услуг. В каком порядке (в начале или в конце процедуры судебного банкротства) должник производит такую оплату?

– Согласно п. 3 ст. 23 и п. 2 ст. 44 Закона РК "О восстановлении платежеспособности и банкротстве граждан Республики Казахстан", вознаграждение финансового управляющего в процедуре судебного банкротства выплачивается за счет средств должника, за исключением случаев, когда должник относится к категории социально уязвимых слоев населения и не имеет имущества, на которое может быть обращено взыскание.

Размер ежемесячного вознаграждения финансового управляющего составляет один минимальный размер заработной платы, установленный законом о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год.

Закон не устанавливает правила выплаты вознаграждения, предоставляя право участникам правоотношений (с одной стороны должник, испытывающий финансовые трудности, а с другой стороны финансовый управляющий, предоставляющий услуги по осуществлению процедуры судебного банкротства, который имеет право, гарантированное Конституцией, на оплату своего труда) выбрать приемлемый для них порядок и сроки выплаты, самостоятельно.

Из изложенного следует, что вознаграждение финансового управляющего в размере 1 МЗП подлежит выплате за каждый месяц осуществления им своей деятельности, при этом сроки выплаты стороны определяют самостоятельно.

"19 июня подписаны поправки, которые относят невыплаченную часть вознаграждения финансового управляющего к обязательствам, не подлежащим прекращению после завершения процедуры судебного банкротства. То есть если вознаграждение финансового управляющего не выплачена в ходе процедуры судебного банкротства финансовый управляющий вправе требовать его выплаты после завершения процедуры судебного банкротства", – отметили в КГД.

5. Может ли должник после признания банкротом (завершена процедура внесудебного банкротства) зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя или трудоустроиться без страха, что на его заработную плату обратят взыскание в счет погашения долга?

– При завершении процедуры внесудебного банкротства наступают последствия, определенные ст. 19 Закона РК "О восстановлении платежеспособности и банкротстве граждан Республики Казахстан".

В частности, обязательства должника, указанные им в заявлении о применении процедуры внесудебного банкротства, прекращаются. Банкроту в течение пяти лет со дня размещения объявления о завершении процедуры внесудебного банкротства не выдается заем, а также не принимаются от него обеспечение в виде залога, гарантии и поручительства по договорам банковского займа и предоставления микрокредита (п. 2 и 3 ст. 19 закона).

Иные последствия законодательством не предусмотрены.

Из изложенного следует, что признание гражданина банкротом по завершении процедуры внесудебного банкротства не препятствует занятию предпринимательской деятельностью, в том числе регистрации в качестве индивидуального предпринимателя и такое лицо не ограничено в праве на получение оплаты труда в полном объеме, так как не может производиться взыскание с заработной платы по прекращенным обязательствам в силу утраты юридической связи кредитора и должника.

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