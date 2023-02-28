Избиение воспитанников в детской деревне: директор отстранена от должности

Директор детской деревни семейного типа "Шанырак" Гульсара Ботатаева отстранена от занимаемой должности на время проведения следствия, сообщает Zakon.kz.

Об избиении детей сообщила правозащитница Дина Тансари на своей странице в Facebook. Она заявила, что к ним в фонд обратился воспитанник и заявил о том, что директор интерната их периодически избивает.





"Мальчик позвонил на телефон доверия. Он сообщил о том, что его с 9 до 16 лет якобы избивал директор деревни. Также и другие дети подвергались побоям", – рассказала глава общественного фонда "НеМолчиkz".



После обращения воспитанников детского дома начато досудебное расследование по статье 140 Уголовного кодекса РК ("Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего").





После окончания расследования и выяснения всех обстоятельств инцидента будет принято решение о продолжении работы директора.



