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Избиение воспитанников в детской деревне: директор отстранена от должности

Избиение воспитанников в детской деревне: директор отстранена от должности Фото: freepik
Директор детской деревни семейного типа "Шанырак" Гульсара Ботатаева отстранена от занимаемой должности на время проведения следствия, сообщает Zakon.kz.
Об избиении детей сообщила правозащитница Дина Тансари на своей странице в Facebook. Она заявила, что к ним в фонд обратился воспитанник и заявил о том, что директор интерната их периодически избивает.

"Мальчик позвонил на телефон доверия. Он сообщил о том, что его с 9 до 16 лет якобы избивал директор деревни. Также и другие дети подвергались побоям", – рассказала глава общественного фонда "НеМолчиkz".
После обращения воспитанников детского дома начато досудебное расследование по статье 140 Уголовного кодекса РК ("Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего").

После окончания расследования и выяснения всех обстоятельств инцидента будет принято решение о продолжении работы директора.

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