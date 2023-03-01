Электоральная нейрографика: для чего "раскрашивают" бюллетени в Казахстане

На выборах в Мажилис и маслихаты в Казахстане будут использованы бюллетени пяти цветов. Зачем это нужно и к чему может привести, разбирался Zakon.kz.

Предстоящие 19 марта выборы для Казахстана можно назвать уникальными. В один день будут проходить выборы и в Мажилис, и в маслихаты всех уровней, причем сразу по двум системам – пропорциональной (партийные списки) и мажоритарной (по территориальным округам).



Если обратиться к истории вопроса, то парламентские выборы и по мажоритарной, и по смешанной системе в Казахстане уже были. Первый созыв Мажилиса в 1995 году формировался именно по одномандатным округам и состоял тогда из 67 депутатов. А вот второй созыв в 1999 году уже формировался по смешанной системе и состоял из 77 депутатов. Из них 67, как и раньше, избирались по одномандатным округам, а 10 – по партийным спискам. Аналогично был избран и третий созыв в 2004 году. А с 2007 года после внесения изменений в Конституцию Мажилис, состоящий из 107 депутатов, формировался по партийным спискам, плюс девять депутатов от Ассамблеи народа Казахстана. И вот в 2022 году после очередных поправок в Конституцию и законодательство о выборах мы вновь вернулись к смешанной избирательной системе.

За кого и за что



Итак, электоральный процесс предстоит непростой. Давайте разбираться. Во-первых, казахстанцам предстоит сформировать Мажилис Парламента – более многочисленную из двух палат, куда депутаты избираются на основе прямого голосования. В Сенат, например, в отличие от Мажилиса, выборы проходят путем голосования депутатов маслихатов на основании реализации косвенного избирательного права. Другим гражданам не нужно идти на участки и заполнять бюллетени.

В Мажилисе – 98 депутатов (до последних изменений в законодательстве их было 107), из них 69 избираются по партийным спискам и 29 – по территориальным округам. По пропорциональной системе в борьбе за места в Парламенте участвуют семь партий, выдвинувших свои списки кандидатов, их названия будут внесены в бюллетени. По одномандатным округам зарегистрированы 435 кандидатов. Их имена будут внесены в другие бюллетени, в каждом округе – свои кандидаты.

Выборы в маслихаты также представляют собой сложную конструкцию. В представительных органах областей, городов республиканского значения и столицы 50% депутатов избираются по партийным спискам, 50% – по одномандатным территориальным округам. А в маслихаты городов и районов депутаты избираются исключительно по мажоритарной системе, то есть по округам. На сегодня, по информации ЦИК, партии на выборы в маслихаты зарегистрировали 118 списков, в которых 1447 кандидатов, а по одномандатным территориальным округам идут 10 288 кандидатов.

Вот и получается, что каждый избиратель, приходя на участок 19 марта, должен будет заполнить четыре или пять бюллетеней с именами депутатов или названиями партий.

Набор цветной бумаги



В Центризбиркоме решили ввести "цветовую дифференциацию" бюллетеней. Накануне член ЦИК Сабила Мустафина представила на заседании образцы бюллетеней утвержденного формата. Их будет пять, и все – разных цветов.



Первый – голубой, для избрания депутатов Мажилиса по партийным спискам

"Первая сторона – герб РК, наименование бюллетеня. Вторая сторона – наименование политических партий в порядке, определенном жеребьевкой, строка "Против всех" и порядок проставления отметки в бюллетени. Цвет – голубой, формат – А5, размером 148 на 210 мм". Член ЦИК Сабила Мустафина

Второй бюллетень – зеленый, для голосования за кандидатов в Мажилис по одномандатным территориальным округам. Зеленые бюллетени будут вдобавок разного размера, потому что в них, в зависимости от округа, может быть от 5 до 42 кандидатов, плюс графа "Против всех".

Третий бюллетень – пурпурный, для избрания по партийным спискам депутатов маслихатов областей, городов республиканского значения и столицы.

Четвертый – оранжевый бюллетень – предназначен для избрания в маслихаты того же уровня, что и пурпурный, только уже по одномандатным округам.

Пятый – серый бюллетень – для голосования по одномандатным округам за кандидатов в маслихаты городов и районов.

Не надо конспирологии



Зачем такое разноцветье и не вызовет ли оно недоумения, мы поинтересовались у политолога Газиза Абишева. Он активно и подробно исследует все особенности казахстанского электорального процесса. И по его словам, введение разноцветных бюллетеней вполне обоснованно.



"Никто не будет кандидатов "распихивать" по разным цветам, это сделано (разноцветные бюллетени. – Прим. ред.) специально, чтобы не перепутать разные виды голосований. Разные цвета для того, чтобы избиратель, направляясь к кабинке для голосования, мог четко понимать, что у него пять разных бюллетеней, а не пять белых одинаковых бланков, и мало ли что там перепутали ". Политолог Газиз Абишев

Разноцветные бюллетени, по словам политолога, сделаны и для удобства наблюдателей, и тех, кто будет вести подсчет голосов. При этом он считает, что не стоит видеть какое-то особое значение в том, в голубой или в зеленый список внесены кандидаты и партии.

"Не думаю, что традиционализм отдельных партий или конспирология доведет до такого фарса, чтобы видеть какие-то политические и иные символы в цвете бюллетеня. Даже с учетом того, что цвета партии "Байтак" зеленые, а цвета НПК – красные, это будет слишком большая "натяжка". Политолог Газиз Абишев

Незавлекательно



Раскраска бюллетеней в разные цвета вряд ли станет фактором привлечения казахстанцев на избирательные участки. Хотя и негативных эмоций не вызывает.



Как отметил один из представителей молодежного электората – председатель РОО "Ассамблея Жастары" Тимур Джумурбаев, привлекающим фактором для казахстанцев могут стать скорее новые механизмы участия в принятии политических решений.

"Мы видим персонализацию тех, за кого мы голосуем. Не только партии, но и конкретные личности, имена. Часто можно услышать, что какой-то депутат нас не устраивает, его работа вызывает вопросы. Вот теперь есть возможность выбрать тех депутатов, которые вызывают больше доверия. И также предусматривается в перспективе отзыв депутата избирателями". Тимур Джумурбаев

По его словам, текущая электоральная кампания выгодно отличается от предыдущих по уровню технологий, использованию современных платформ и социальных сетей. И вот этим действительно можно заинтересовать молодежь. А людей в возрасте до 35 лет в Казахстане порядка 6 миллионов.

"Молодые избиратели, думаю, в большинстве понимают, что мы должны прийти на участки, проголосовать, четко осознавая, зачем это делается. Так мы можем проявить гражданскую активность и явно продемонстрировать, чего мы хотим, как мы хотим влиять на политические процессы". Тимур Джумурбаев

Он напомнил казахстанцам, что Мажилис, который они изберут, будет работать над законами и другими нормативными актами. В регионах депутаты маслихатов будут определять будущее развитие области или города. Все эти решения напрямую будут влиять на жизнь казахстанцев, и зависят они от тех людей, которые получат на выборах свой мандат доверия.