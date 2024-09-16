Референдум по АЭС: Как выглядит избирательный бюллетень
Фото: Zakon.kz/Бауыржан Муканов
Стало известно, как выглядит бюллетень для голосования "за" или "против" строительства АЭС в Казахстане, сообщает Zakon.kz.
Как рассказала член Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан Сабила Мустафина, избирателям будет задан единственный вопрос.
"Согласны ли вы со строительством АЭС в Казахстане? И два варианта ответа голосующего: "Да, согласен" и "Нет, не согласен", – сказала Сабила Мустафина 16 сентября на заседании ЦИК.
Фото: Zakon.kz/Бауыржан Муканов
Бюллетени печатаются на казахском и русском языках. В списки граждан, имеющих право участвовать в референдуме, включены около 12 млн 245 тыс. человек. Всего будет изготовлено 12 млн 367 тыс. бюллетеней.
Ранее сообщалось, что незрячих в Казахстане для участия в референдуме обеспечат трафаретами со шрифтом Брайля.
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