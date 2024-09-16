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Референдум по АЭС: Как выглядит избирательный бюллетень

Члены ЦИК РК утверждают избирательный бюллетень по АЭС, фото - Новости Zakon.kz от 16.09.2024 18:12 Фото: Zakon.kz/Бауыржан Муканов
Стало известно, как выглядит бюллетень для голосования "за" или "против" строительства АЭС в Казахстане, сообщает Zakon.kz.

Как рассказала член Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан Сабила Мустафина, избирателям будет задан единственный вопрос.

"Согласны ли вы со строительством АЭС в Казахстане? И два варианта ответа голосующего: "Да, согласен" и "Нет, не согласен", – сказала Сабила Мустафина 16 сентября на заседании ЦИК.

бюллетень, фото - Новости Zakon.kz от 16.09.2024 18:12

Фото: Zakon.kz/Бауыржан Муканов

Бюллетени печатаются на казахском и русском языках. В списки граждан, имеющих право участвовать в референдуме, включены около 12 млн 245 тыс. человек. Всего будет изготовлено 12 млн 367 тыс. бюллетеней.


Ранее сообщалось, что незрячих в Казахстане для участия в референдуме обеспечат трафаретами со шрифтом Брайля.

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