Референдум по АЭС: Как выглядит избирательный бюллетень

Как рассказала член Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан Сабила Мустафина, избирателям будет задан единственный вопрос.

Фото: Zakon.kz/Бауыржан Муканов

Бюллетени печатаются на казахском и русском языках. В списки граждан, имеющих право участвовать в референдуме, включены около 12 млн 245 тыс. человек. Всего будет изготовлено 12 млн 367 тыс. бюллетеней.





Ранее сообщалось, что незрячих в Казахстане для участия в референдуме обеспечат трафаретами со шрифтом Брайля.