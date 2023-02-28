О малоизвестной операции "Набат" рассказали в КНБ

Казахстанская операция 1992 года стала предметом изучения в разных странах для представителей силовых структур. Речь об антитеррористической борьбе, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в программе "Грани" Первого канала Евразия, в районе Кызылорды, завладев оружием и убив конвоиров, сбежали шестеро опасных рецидивистов, которых поездом везли из Москвы в Ташкент на исполнение смертного приговора. Следующим шагом этих преступников, которым явно нечего было терять, стал захват пассажирского автобуса.

Одной из пленниц террористов оказалась 19-летняя Гульбану Назарова. Как вспоминает женщина, опасные попутчики голосовали как пассажиры. Вероятно, в силу возраста они не показались ей подозрительными, хотя остановили транспорт в безлюдном месте и одежда на них была не повседневная.

Во время стоянки для дозаправки и отдыха пассажиры стали выходить. Когда салон опустел наполовину, один из мужчин в робе преградил остальным путь. Люди стали недоумевать, возмущаться, и тут в руке агрессора возник пистолет – автобус с заложниками захвачен.

По словам ветерана службы специального назначения "Арыстан" КНБ РК Амангали Баталова, у силовиков было три варианта: путем переговоров убедить преступников сдаться, согласиться с требованиями и освободить заложников силовым методом.

До этого на территории Казахстана подобных происшествий не случалось, а тем более во времена независимости, которой на тот момент было всего три месяца. До создания специального антитеррористического штаба группа милиционеров попыталась освободить заложников своими силами. В итоге одного из них убили, несколько ранили. У преступников тоже были потери: их осталось двое, но градус напряжения сильно возрос.

Вскоре агрессоры взяли за шиворот ребенка и стали угрожать убийством. Они требовали предоставить им самолет, причем грузовой. Таких размеров, чтобы в него можно было заехать на автобусе. Наглядная угроза убить ребенка делала вариант с добровольной сдачей все менее вероятным.

Захватчиков успокаивали переговорами, тянули время. Дело в том, что провести спецоперацию по освобождению на станции было невозможно: слишком высок риск потерь среди заложников и силовиков. Тогда пошли на хитрость – сказали преступникам, что в аэропорты ближайших городов большой грузовой самолет не сможет приземлиться, и надо ехать в Шымкент.

Наотрез отказавшегося возвращаться в оккупированный транспорт водителя заменил отважный, проезжавший мимо дальнобойщик Александр Чехонин.

"В нашу обязанность входило, чтоб никто не пострадал, были освобождены все дороги от милиции, чтоб не нервировать преступников. Везде находились наши служащие, естественно, переодетые, в "гражданке", - рассказал Ветеран КНБ РК Ануарбек Наурузбаев.

Бойцам спецназа для тренировки выделили такой же по комплектации автобус, как тот, что с заложниками ехал в Шымкент. В результате каждый штурмующий знал свои действия. Первостепенной была защита детей.

На подходе автобуса возникла коллизия: подобное ЧП в стране случается впервые, протоколы принятия решений не отработаны. Тогдашние руководители Управления КГБ Шымкента и "Альфы" взяли ответственность на себя. Решение - штурмовать.

Когда транспорт с заложниками подъехал к терминалу аэропорта Шымкента, на вершине диспетчерской находились снайпер и телеоператор, благодаря которому сохранились реальные кадры штурма.





Помощь снайперов не потребовалась, тем более что все окна в автобусе были плотно закрыты шторами. План по освобождению заложников спецоперации "Набат" сработал как задумывали. На все про все ушли считанные секунды: бросили гранату, чтоб террорист не мог вести прицельный огонь по штурмующим. Двух преступников, несмотря на то что один окружил себя живым щитом, а другой стоял рядом с водителем, ликвидировали меткими выстрелами, без потерь среди заложников.

По воспоминаниям причастных, это уникальный случай не только в казахстанской, но и в мировой практике.