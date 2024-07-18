КНБ сделал важное заявление

Мошенники стали чаще обращаться к казахстанцам от имени руководителей силовых структур, в том числе Комитета национальной безопасности (КНБ). Специалисты настоятельно просят быть внимательными при проведении финансовых операций, сообщает Zakon.kz.

С заявлением КНБ выступил 18 июля 2024 года.

"Мошенники, в частности, осуществляют телефонные звонки либо отправляют текстовые сообщения с просьбами или требованиями провести в их интересах финансовые и иные операции. При этом гражданам сообщают о якобы оформлении на их данные денежных кредитов, которые использованы в преступных целях, а также угрожают привлечением к уголовной ответственности". Пресс-служба КНБ РК

Нередко направляются файлы специально изготовленных документов с символикой КНБ (служебное удостоверение, фирменные бланки писем и приказов).

Фото: пресс-служба КНБ РК

В Комитете напоминают, что при исполнении служебных обязанностей сотрудники КНБ полномочий предлагать гражданам проведение каких-либо финансовых операций не имеют.

"В случае, если вы или ваши знакомые оказались в подобной ситуации, следует незамедлительно прекратить разговор/переписку и обратиться в полицию по телефону 102". Пресс-служба КНБ РК

Днем ранее, 17 июля, с обращением выступил Egov.kz. Казахстанцев убедительно просят не передавать сообщения с кодами, присланные с номера 1414, третьим лицам. Кроме того, в Egov напомнили, что, передав третьим лицам свою ЭЦП, "вы практически передаете им возможность юридической подписи, и ответственность за последствия будете нести вы".