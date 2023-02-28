На шахте в Бестобе погиб еще один "черный" старатель

Гибель незаконного старателя на шахте в Бестобе расследуют акмолинские полицейские, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в ДП региона, 27 февраля в полицию Степногорска поступило сообщение о том, что на 520 горизонте шахты "Центральная" зарегистрирован факт гибели мужчины 1993 года рождения.

"Предварительно установлено, что ранее мужчина в группе лиц спустился на нижние горизонты шахты для незаконной добычи золотосодержащего материала. В результате обвала руды мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью. Трое других старателей подняли тело на поверхность", – сообщили в полиции.

Начато досудебное расследование по ч. 3 ст. 269-1 УК РК "Незаконное проникновение на охраняемый объект".

Ранее, 10 января, на территории неработающей шахты рудника Бестобе было обнаружено тело нелегального старателя.