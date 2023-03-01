Неблагоприятные метеоусловия прогнозируют в трех городах Казахстана

Фото: pixabay

По информации РГП "Казгидромет", 1 марта неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в Актау, Алматы и Балхаше, сообщает Zakon.kz.

Следите за новостями zakon.kz в: