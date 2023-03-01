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Неблагоприятные метеоусловия прогнозируют в трех городах Казахстана

Неблагоприятные метеоусловия прогнозируют в трех городах Казахстана Фото: pixabay
По информации РГП "Казгидромет", 1 марта неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в Актау, Алматы и Балхаше, сообщает Zakon.kz.

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха). Согласно данному прогнозу, в субботу на территории Казахстана ожидаются снег, дождь и туман.

При неблагоприятных метеоусловиях рекомендуется:

  • сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения. Детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок;
  • людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе необходимо иметь при себе необходимые лекарственные препараты;
  • ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе. Занятие физкультурой и спортом проводить в закрытых спортивных комплексах.

Ранее сообщали, что в нескольких областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение.

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Елена Вебер
Актау Алматы Балхаш Казахстан
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