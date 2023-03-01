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В Павлодарской области нашли маленькую девочку на трассе

В Павлодарской области нашли одинокую маленькую девочку на трассе Фото: polisia.kz
Восьмилетняя девочка ушла из дома и решила самостоятельно добраться из Успенки в Павлодар. На трассе ее обнаружили полицейские, патрулировавшие автодорогу, сообщает Zakon.kz.

По информации Polisia.kz, как выяснилось, девочка обиделась на родителей за то, что при проверке домашнего задания они сделали ей замечание, что работа выполнена неправильно. После чего мама посоветовала ей выйти на улицу и подышать свежим воздухом.

О том, что ее нет дома, родители узнали только от полицейских, которые позвонили и сообщили об обнаружении дочери.

"Проезжая 82 км, заметили девочку, которая шла одна вдоль дороги без сопровождения взрослых. Остановившись, увидели, что девочка шла и плакала. Мы стали успокаивать ее, посадили в машину, чтобы она согрелась. Выяснили, что ей 8 лет, проживает с родителями в селе Успенка. Для дальнейшего выяснения обстоятельств несовершеннолетняя была доставлена в отдел полиции Успенского района"Инспектор службы роты патрульной полиции ДП Павлодарской области Болат Жумашев

По данному факту с родителями проведена профилактическая беседа о недопущении впредь подобных фактов.

В отношении законных представителей собран материал для направления на комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав, где будет рассмотрено поведение родителей, а также вопрос о привлечении их к административной ответственности по статье 127 КоАП РК.

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Елена Вебер
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