Девочку-подростка несколько дней искали в Акмолинской области

Полицейские Акмолинской области нашли 13-летнюю девочку, которая ушла из дома 11 сентября, сообщает Zakon.kz.

О пропаже дочери рассказала ее мать, обратившись в полицию 19 сентября.

Как сообщили в департаменте полиции, это не первый раз, когда подросток пропадала из дома, и она уже была известна оперативным сотрудникам Аршалынского района. По словам полицейских, девочка знала методы поисковых мероприятий и умело избегала их.

Благодаря проведенным розыскным мероприятиям 22 сентября девочку удалось найти и вернуть родителям. В связи с ее сложным характером и частыми уходами из дома подростка поместили в Центр адаптации несовершеннолетних города Кокшетау для дальнейшего разбирательства.

По информации полиции, в отношении девочки не совершалось никаких противоправных действий. О том, где она находилась и на какие средства жила во время отсутствия, подросток рассказать отказалась.

Ранее сообщалось о другом инциденте. В Акмолинской области нашли пропавшего подростка, который ушел в поисках золота.