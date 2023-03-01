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В Атырау после скандала с лечением младенца закроют хиджама-центр

В Атырау после скандала с лечением младенца закроют хиджама-центр Фото: Instagram.com/dinatansari
После скандального видео с кровопусканием младенца в Атырау закроют печально известный теперь хиджама-центр, сообщает Zakon.kz.

По информации телеканала КТК, Минздрав начал проверку центра и сейчас оформляется его закрытие из-за санитарно-эпидемиологических нарушений. 

Как отметила глава Минздрава Ажар Гиният, такое "лечение" не относится к разрешенной медицинской деятельности, поэтому сейчас создается рабочая группа и обсуждается со специалистами, занимающимися традиционной медициной, стоит ли разрешать этот вид деятельности.

Что же касается попавшего в соцсети видео, где в якобы оздоровительных целях ребенку делали надрезы на коже, то проверка по этому факту, как сообщали в Минздраве раньше, завершена. Тогда комиссия определила, что действия медицинской сестры, которая проводила процедуру кровопускания, незаконны.

Как сообщали ранее, младенца в Атырау "лечили" с помощью надрезов лезвием на лице. Эта информация появилась на странице фонда "НеМолчиKZ". По данным фонда, процедуры проводили в хиджама-центре.


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Елена Вебер
Атырау
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