Астана в рейтинге умных городов обогнала Москву и Варшаву

Столица Казахстана Астана заняла 64 место в рейтинге умных городов Smart Centres Index, обогнав Москву (68), Варшаву (67), Рим (65), сообщает Zakon.kz.

По информации столичного акимата, этот рейтинг призван помочь инвесторам, правительствам и регулирующим органам отслеживать привлекательность городов как технологических центров для новых технологий, инвестиций, продуктов путем измерения их системы регулирования, уровня развития инноваций, роста в области науки, технологий, энергетических систем, машинного обучения, безопасности и развития финтеха.

SCI отслеживает три аспекта, связанные с инновациями и технологиями в городах, которые оценивает компания:

Innovation Support (поддержка инноваций) – поддержка, оказываемая регулирующими и другими госорганами инноваций и технологии в городе;

Creative Intensity (креативная интенсивность) – интенсивность технологических и инновационных услуг и возможностей в городе;

Delivery Capability (потенциал внедрения) – качество технологических и инновационных работ, проводимых в городе.

Кроме того, сообщается, что Астана вошла в топ-21 самых интеллектуальных городов Smart21 community of 2023 по версии Intelligent Community Forum.