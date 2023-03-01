В Греции в результате столкновения поездов 26 человек погибли, 80 ранены
По информации SHOT, 25 человек в тяжелом состоянии. Сейчас на месте ЧП продолжаются спасательные работы.
Всего в вагонах пассажирского поезда Афины-Салоники, который отправился в рейс в 19:22 находилось около 350 пассажиров. Около полуночи при невыясненных пока обстоятельствах на станции Эвангелизмос, более чем в 200 километрах к северо-западу от Афин поезда столкнулись. Несколько вагонов после крушения загорелись и люди оказались в ловушке.
Спасатели продолжают разбирать завалы, а 30 машин скорой помощи доставили десятки раненых в близлежащие больницы.
Фото: https://t.me/ru2ch_news
Фото: https://t.me/shot_shot
Фото: https://t.me/shot_shot
Ранее сообщали, что в столице Мексики городе Мехико из-за столкновения двух поездов в метро погиб человек и 10 травмированы.