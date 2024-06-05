Десятки людей пострадали при столкновении поездов в Чехии
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В чешском городе Пардубице четыре человека погибли и десятки получили ранения, в том числе тяжелые, в результате столкновения пассажирского поезда RegioJet с грузовым поездом, сообщает Zakon.kz.
Как пишет МК, сейчас ведут спасательные работы, число погибших может увеличиться.
Также выясняются причины и обстоятельства ЧП.
Пассажирский поезд, попавший в аварию, следовал по маршруту Кошице, Словакия - Прага.
Ранее 11 мая сообщалось, что в Аргентине столкнулись два поезда, пострадали 90 человек.
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