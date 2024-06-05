Десятки людей пострадали при столкновении поездов в Чехии

Фото: Shutterstock

В чешском городе Пардубице четыре человека погибли и десятки получили ранения, в том числе тяжелые, в результате столкновения пассажирского поезда RegioJet с грузовым поездом, сообщает Zakon.kz.

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