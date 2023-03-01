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Президент Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с Днем благодарности

Президент Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с Днем благодарности Фото: akorda.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил соотечественников с Днем благодарности, сообщает Zakon.kz.

По словам президента, этот праздник олицетворяет непреходящие ценности дружбы, добра и солидарности, которые глубоко укоренены в нашем национальном самосознании.

"День благодарности напоминает нам о том, что в самые тяжелые времена наш народ сохранял единство и сплоченность, оставался верен высоким гуманистическим идеалам, неизменно проявлял милосердие и сострадание. Сегодня, в условиях беспрецедентных глобальных вызовов и масштабных преобразований в нашей стране, взаимная поддержка и ответственность каждого гражданина за общее будущее обретают особое значение. В этот праздничный день хочу выразить искреннюю признательность соотечественникам за честный труд и деятельный патриотизм. Убежден, что, укрепляя общенациональное единство, мы сможем преодолеть любые трудности и построить справедливый, процветающий Казахстан", – отметил Касым-Жомарт Токаев.

Он пожелал всем крепкого здоровья, счастья и благополучия.

Как сообщали ранее, в Казахстане 1 марта отмечают День благодарности. Этот праздник не является выходным днем.

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