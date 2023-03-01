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Казахстанцы отмечают День благодарности

Казахстанцы отмечают День благодарности Фото: gov.kz
Сегодня, 1 марта, в первый день весны, казахстанцы отмечают праздник День благодарности. В это день выражают благодарность старшему поколению, родным, близким, друзьям, коллегам и всем, кто помогает и поддерживает, сообщает Zakon.kz.

Но главное, День благодарности – это дань уважения к прошлому, благодарность всему народу за помощь, которую он оказал во время депортации. Данный праздник воспитывает у растущего поколения чувства толерантности, уважения друг к другу, а также способствует укреплению межэтнических отношений.

В честь Дня благодарности проводятся различные мероприятия, в которых участвуют представители всех национальностей. Праздник в Казахстане сопровождается флешмобами, концертами, мероприятиями. Также проводятся встречи с ветеранами.

1 марта был утвержден Днем благодарности указом Первого Президента РК. День благодарности в первый день весны казахстанцы отмечают неслучайно. В этот день в 1995 году по инициативе Нурсултана Назарбаева была создана Ассамблея народа Казахстана – институт, ставший символом сплоченности, единства и дружбы всех этносов, проживающих в нашей стране. 

Казахстанцы впервые начали отмечать День благодарности 1 марта 2016 года.

Ранее мы писали о том, как отметят День благодарности в Астане.

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