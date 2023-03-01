В нефтегазовой отрасли Казахстана сократят избыточные требования к бизнесу

Премьер-министр РК Алихан Смаилов на заседании Совета отечественных предпринимателей заявил, что в ближайшее время по нефтегазовой отрасли планируется сократить около 800 избыточных требований, сообщает Zakon.kz.

Глава Кабмина отметил, что динамичное развитие нефтегазовой отрасли является важным процессом для всей экономики. В этой связи он обозначил необходимость ускорить применение улучшенного модельного контракта для привлечения дополнительных инвестиций и продолжить работу по снижению административного давления на бизнес.

По словам Смаилова, меры по сокращению избыточных требований принимаются в тесном взаимодействии с бизнес-сообществом и Национальной палатой "Атамекен".

"Правительство готово и далее работать в таком конструктивном ключе", – подчеркнул премьер.

В свою очередь министр энергетики Болат Акчулаков отметил, что улучшенный модельный контракт, предусматривающий пакет регуляторных и фискальных преференций для сложных проектов по разведке и добыче углеводородов, в том числе газа, был внедрен для привлечения дополнительных инвестиций в геологоразведку. В 2023 году уже подписан первый такой контракт с объемом инвестиций в $6 млрд. Прорабатывается подписание еще одного с ожидаемыми инвестициями на уровне порядка 2 млрд долларов.

Кроме того, приняты меры по упрощению проведения электронных аукционов в отрасли. В текущем году работа по облегчению процедур в сфере недропользования для быстрого ввода месторождений в эксплуатацию будет продолжена.



В рамках переориентации нефтегазового сектора от сырьевой направленности к выпуску продукции с высокой добавленной стоимостью активно развивается нефтегазохимическая промышленность. В частности, в конце прошлого года запущен один из крупнейших по мировым меркам нефтехимический завод по производству полипропилена мощностью 500 тыс. тонн, который позволяет полностью покрыть внутреннюю потребность республики. Дополнительно реализуются еще четыре крупных проекта по производству полиэтилена, бутадиена и его производных, полиэтилентерефталата на сумму инвестиций $12 млрд.

В дальнейшем Минэнерго планирует принимать меры по импортозамещению и взаимоувязке потребностей различных отраслей национальной экономики с возможностями нефтегазохимической промышленности, внедрению стандартов на новую продукцию и совершенствованию нормативной базы.

Премьер-министр указал, что все эти шаги нужно предпринимать уже сейчас на уровне подзаконных актов, не дожидаясь разработки отдельного закона.

Отметим, нефтегазовая отрасль в РК активно развивается и следует мировым трендам. По данным ОПЕК, Казахстан сегодня входит в топ-10 экспортеров нефти. С момента обретения независимости объем добычи нефти и газового конденсата в стране вырос более чем в три с половиной раза: с 25 млн до 90 млн тонн в год. Ранее сообщалось, что Казахстан начал процедуру отправки нефти в Германию.