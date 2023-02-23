Казахстан начал процедуру отправки нефти в Германию

23 февраля 2023 года в систему магистральных нефтепроводов АО "КазТрансОйл" начат прием казахстанской нефти для транспортировки в Германию. Об этом корреспонденту Zakon.kz сообщил директор департамента по связям с общественностью и внутренним коммуникациям АО "КазТрансОйл" Шынгыс Ильясов.

Как уточняется на сайте компании, в соответствии с графиком поставок нефти, утвержденным Министерством энергетики РК, АО "КазТрансОйл" транспортирует в феврале 20 тыс. тонн казахстанской нефти по нефтепроводу "Дружба" до пункта сдачи нефти "Адамова застава" для дальнейшей поставки в Германию.

В декабре 2022 года АО "КазТрансОйл" направлена годовая заявка на транспортировку в 2023 году 1,2 млн тонн казахстанской нефти по системе магистральных нефтепроводов ПАО "Транснефть" по направлению пункта сдачи нефти "Адамова застава" для дальнейшей поставки в Германию. Данный транзит нефти будет осуществляться в рамках соответствующего соглашения между правительством РК и правительством РФ от 7 июня 2002 года.

О том, что Германия подала заявку на прокачку по нефтепроводу "Дружба" в 2023 году казахстанской нефти, стало известно 21 декабря 2022 года.

1 февраля 2023 года министр энергетики Казахстана Болат Акчулаков рассказал, что первую партию нефти в объеме 20 тыс. тонн в Германию планировалось направить в конце января, но возникли технические трудности. Он сообщил, что поставку нефти осуществят в первой половине февраля.

15 февраля вице-министр энергетики Казахстана Асхат Хасенов высказался по поводу 20 тыс. тонн нефти, которые должны были направить в Германию до конца февраля. По его словам, в графике транспортировки этот объем заявлен, объявлен тендер, и технических ограничений нет.

17 февраля Болат Акчулаков объяснил, почему еще не осуществили экспорт казахстанской нефти в Германию по нефтепроводу "Дружба". 22 февраля министр энергетики сообщил, что отгрузка нефти начнется в ближайшие дни.