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Энтони Блинкен поблагодарил за прием на казахском языке

Энтони Блинкен поблагодарил казахстанцев за прием по-казахски Фото: Twitter/SecBlinken
Американскому госсекретарю Энтони Блинкену так понравилось в Казахстане, что он даже в Твиттере заговорил по-нашему, сообщает Zakon.kz.

После посещения Казахстана Блинкен написал, что получил удовольствие от своего визита.

"Қайырлы күн, Қазақ елі! Я получил огромное удовольствие от своего визита и продуктивных встреч, которые я провел здесь. Спасибо, Президент @TokayevKZ и @MFA_KZ за теплый прием в Казахстане и за проведение #C5plusUS", – говорится в сообщении.

Энтони Блинкен поблагодарил казахстанцев за прием по-казахски

Фото: Twitter/SecBlinken

Как сообщали ранее, Энтони Блинкен прибыл с официальным визитом в Астану 28 февраля. 

Касым-Жомарт Токаев принял госсекретаря США. Приветствуя американского дипломата, глава государства отметил, что с момента установления дипломатических отношений Казахстан и США выстроили образцовое взаимодействие как в двустороннем, так и в многостороннем формате.

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Энтони Блинкен поблагодарил казахстанцев за прием по-казахски
Энтони Блинкен поблагодарил за прием на казахском языке
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