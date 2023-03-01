Энтони Блинкен поблагодарил за прием на казахском языке

Американскому госсекретарю Энтони Блинкену так понравилось в Казахстане, что он даже в Твиттере заговорил по-нашему, сообщает Zakon.kz.

После посещения Казахстана Блинкен написал, что получил удовольствие от своего визита.

"Қайырлы күн, Қазақ елі! Я получил огромное удовольствие от своего визита и продуктивных встреч, которые я провел здесь. Спасибо, Президент @TokayevKZ и @MFA_KZ за теплый прием в Казахстане и за проведение #C5plusUS", – говорится в сообщении.

Фото: Twitter/SecBlinken

Қайырлы күн, Қазақ елі! I’ve enjoyed my visit and the productive meetings I’ve had while here. Thank you, President @TokayevKZ and @MFA_KZ, for the warm welcome to Kazakhstan and for hosting the #C5plusUS. pic.twitter.com/o7wEHwYWVw — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) February 28, 2023

Как сообщали ранее, Энтони Блинкен прибыл с официальным визитом в Астану 28 февраля.

Касым-Жомарт Токаев принял госсекретаря США. Приветствуя американского дипломата, глава государства отметил, что с момента установления дипломатических отношений Казахстан и США выстроили образцовое взаимодействие как в двустороннем, так и в многостороннем формате.