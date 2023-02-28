Токаев принял Блинкена

28 февраля 2023 года президент Касым-Жомарт Токаев принял государственного секретаря Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкена, прибывшего в Астану с официальным визитом, сообщает Zakon.kz.

Приветствуя американского дипломата, глава государства отметил, что с момента установления дипломатических отношений Казахстан и США выстроили образцовое взаимодействие как в двустороннем, так и в многостороннем формате.

"Ваш визит особенно важен с точки зрения придания дополнительного импульса построению нашего стратегического сотрудничества. У нас очень хорошие и надежные долгосрочные партнерские отношения в таких стратегически важных областях, как безопасность, энергетика, торговля и инвестиции. Поэтому мы готовы к дальнейшему развитию этого сотрудничества. Пользуясь этой возможностью, я хотел бы выразить нашу признательность за постоянную и твердую поддержку Соединенными Штатами нашей независимости, территориальной целостности и суверенитета". Касым-Жомарт Токаев

Говоря об экономическом сотрудничестве, глава государства отметил, что США являются одним из крупнейших инвесторов Казахстана с общим объемом инвестиций более 62 млрд долларов.

Фото: akorda.kz

Лидер Казахстана приветствовал усилия Соединенных Штатов по расширению сотрудничества в формате С5+1, отметив важность проведения встречи руководителей внешнеполитических ведомств стран Центральной Азии и США в Астане.

В свою очередь государственный секретарь США выразил благодарность Касым-Жомарту Токаеву за оказанное гостеприимство и передал ему теплые слова приветствия от президента США.

"На двустороннем уровне важно развивать значительные успехи, достигнутые за более чем 30 лет, углублять и укреплять наше партнерство. Только за последние годы мы добились новых важных успехов в этом направлении. Нас связывают прочные отношения, и они будут только укрепляться. Мы привержены этому курсу. В то же время мы благодарны Вам и Вашей команде за то, что вы собрали центральноазиатских партнеров сегодня здесь, в Астане. Я надеюсь, что мы вместе с коллегами – министрами иностранных дел – примем участие в еще более конкретной работе по объединению региона, создавая более прочные связи, более тесно взаимодействуя, ориентируясь на практические вещи. Думаю, что это пойдет на пользу и народам Центральной Азии, и Соединенным Штатам. Мы намерены взаимодействовать на самом высоком уровне. Я очень рад находиться здесь и вносить свой вклад в укрепление нашего сотрудничества". Энтони Блинкен

Кроме того, американский дипломат дал высокую оценку политическим и экономическим преобразованиям в Казахстане.

Фото: akorda.kz

В завершение беседы Касым-Жомарт Токаев передал наилучшие пожелания президенту США Джо Байдену.

Ранее госсекретарь США провел переговоры с министром иностранных дел Казахстана. Фотографиями со встречи Энтони Блинкена и Мухтара Тлеуберди поделились в Telegram-канале МИД РК.

О том, что Энтони Блинкен посетит Казахстан, стало известно 24 февраля. Тогда в МИД уточнили, что первый официальный визит в Казахстан государственный секретарь США совершит 28 февраля.

Сообщалось, что в Астане Энтони Блинкен встретится с президентом Касым-Жомартом Токаевым, с заместителем премьер-министра - министром иностранных дел Мухтаром Тлеуберди, а также примет участие в министерской встрече глав внешнеполитических ведомств стран Центральной Азии и США в формате С5+1. На повестке дня – вопросы дальнейшего развития регионального сотрудничества и партнерства с США.

27 февраля госсекретарь США опубликовал фото из аэропорта, а 28 февраля стало известно, что борт с Энтони Блинкеном приземлился ночью в Астане.