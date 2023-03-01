Пятые сутки на реке Арысь ищут мужчину, ушедшего на охоту

В Туркестанской области 25 февраля 2023 года в отдел полиции Байдибекского района поступило сообщение о пропаже местного жителя на реке Арысь, расположенной в 25 км от села Жузимдык, сообщает Zakon.kz.

Как уточнили в областном департаменте полиции, в поисковых работах задействовано около 100 человек: полицейские, водолазы, сотрудники ЧС, волонтеры, жители села и родственники пропавшего.

"Поисковые мероприятия проводятся с помощью дрона на площади около 40 км. По данному факту "Исчезновение человека" зарегистрировано уголовное дело". Пресс-служба ДП Туркестанской области

В ведомстве отметили, что для снижения уровня воды в водохранилище задействована спецтехника, ведется рытье дополнительных каналов.





4 февраля около 20:00 стало известно, что в Актюбинской области двое мужчин потерялись во время поиска скота. Спасателям удалось найти пропавших в 23:00 в 15 км от населенного пункта.