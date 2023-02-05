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В Актюбинской области двое мужчин потерялись во время поиска скота

поиск пропавших Фото: пресс-служба МЧС РК
Двое мужчин вышли на поиски скота из 71 разъезда Тогызского сельского округа Шалкарского района Актюбинской области и не вернулись, сообщает Zakon.kz.

Известно об этом стало 4 февраля около 20:00, пишет пресс-служба МЧС РК.

"В результате оперативных поисков в 23 часов силами спасателей в 15 км от населенного пункта пропавшие 39 и 23-летний мужчины были найдены", – говорится в сообщении.

В помощи медиков они не нуждались.

10 января спасатели нашли пропавшую 7 января женщину живой в горах Алмарасана. При спуске с поляны "Терра" ее снесла небольшая лавина. Пострадавшая была госпитализирована.

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Елена Беляева
МЧС РК Актюбинская область
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