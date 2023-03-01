Почему тенге укрепился к доллару в феврале
Как рассказали в Национальном банке Казахстана 1 марта 2023 года, в течение февраля валютный рынок был сбалансирован с точки зрения спроса и предложения, обменный курс формировался в зависимости от рыночных условий.
"Укрепление курса связано в том числе с фактором "налогового периода" и входом иностранных инвесторов в государственные ценные бумаги Казахстана", – говорится в сообщении.
Также в Нацбанке сообщили, что продажи:
- валютной выручки субъектами квазигосударственного сектора в течение прошедшего месяца составили порядка 295 млн долларов. Компании квазигосударственного сектора самостоятельно осуществляют продажу на валютном рынке через банки второго уровня;
- валюты для обеспечения трансфертов из Национального фонда в республиканский бюджет за февраль составили 590 млн долларов. Доля продаж из Национального фонда составила 23% от общего объема торгов и не более 30 млн долларов в день. При проведении операций со средствами Национального фонда Национальным банком соблюдается принцип рыночного нейтралитета, что подразумевает проведение регулярных и равномерных продаж иностранной валюты. Данная практика позволяет минимизировать влияние операций Национального фонда на валютный рынок.
"В целях поддержания валютной доли пенсионных активов ЕНПФ на уровне 30% Национальный банк в феврале осуществлял покупки иностранной валюты на биржевых торгах, общая сумма которых составила 226 млн долларов, или порядка 9% от общего объема рынка. Валютных интервенций в феврале Национальный банк не проводил".Пресс-служба Нацбанка РК
Как отмечается, в марте фактический объем продаж из Нацфонда будет зависеть от заявок Министерства финансов на выделение трансфертов в республиканский бюджет.
"Предварительно, на основе текущих прогнозных ориентиров Министерства финансов по суммам необходимых трансфертов, Национальным банком планируется продажа валюты в размере от 750 до 850 млн долларов, в зависимости от тенговых поступлений. Покупка валюты для поддержания валютной доли пенсионных активов ЕНПФ в марте ожидается в размере от 200 до 250 млн долларов".Пресс-служба Нацбанка РК
По данным Нацбанка, в краткосрочной перспективе динамика тенге будет зависеть от изменения геополитической обстановки, ожиданий внутренних участников и ситуации на мировых рынках.
"Национальный банк продолжит придерживаться режима гибкого курсообразования, который исключает накапливание дисбалансов и обеспечивает сохранность золотовалютных резервов".Пресс-служба Нацбанка РК
27 февраля 2023 года сообщалось, что за первый месяц 2023 года вклады клиентов в банках второго уровня сократились на 1,4%, или 450 млрд тенге, при этом существенно сократился объем "вкладов до востребования".