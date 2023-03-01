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В Уральске и Аксае талыми водами затопило улицы и дворы

В Уральске и Аксае талыми водами затопило улицы и дворы Фото: пресс-служба ДЧС ЗКО
28 февраля 2023 года с 16:00 по 23:00 в результате интенсивного таяния снега при температурном режиме +2°С в Уральске и Аксае образовались скопления талых вод на проезжей части улиц и придворовых территориях, сообщает Zakon.kz.

Отвод и откачка талых вод производились силами местных исполнительных органов и областного ДЧС.

В Уральске и Аксае талыми водами затопило улицы и дворы

Фото: пресс-служба ДЧС ЗКО

"Всего из улиц и дворовых территорий откачено 933 куб. м и вывезено снега 5100 куб. м... Ведется контроль прохождения паводкового периода".Пресс-служба ДЧС ЗКО
В Уральске и Аксае талыми водами затопило улицы и дворы

Фото: пресс-служба ДЧС ЗКО

В Уральске и Аксае талыми водами затопило улицы и дворы

Фото: пресс-служба ДЧС ЗКО

В Уральске и Аксае талыми водами затопило улицы и дворы

Фото: пресс-служба ДЧС ЗКО

Всего на улицах и дворовых территориях работали 11 сотрудников и две единицы техники от областного ДЧС, 25 человек и 23 единицы техники от МИО.


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28 февраля 2023 года министр по чрезвычайным ситуациям РК Юрий Ильин рассказал о паводковой обстановке в стране. По его словам, при неблагоприятном развитии паводковой ситуации в зоне подтопления могут оказаться 255 населенных пунктов, а это более 127 тыс. домов и свыше 700 тыс. граждан.

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Аксай Западно-Казахстанская область Уральск
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