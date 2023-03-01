Создатели фильма "5:32" проиграли дело о плагиате

Создатели веб-сериала "5:32", основанного на реальных событиях, проиграли дело о плагиате, рассказали в Алматинском городском суде, сообщает Zakon.kz.

Суд принял решение в пользу казахстанского журналиста, автора книги "Вне протокола. Тайны громких преступлений в Казахстане" Аскара Джалдинова.



"Суд, исходя из принципов разумности и справедливости, учитывая все обстоятельства по делу, иск удовлетворил частично и обязал ответчиков публично признать факт использования книги отражением факта такого использования в титрах указанного сериала. С ответчиков взыскана компенсация в пользу истца в размере 1 000 МРП и моральный вред в размере 1 млн тенге, а также судебные издержки, в остальной части иска отказано", – говорится в приговоре суда.

Решение суда не вступило в законную силу.



Напомним, истец Аскар Джалдинов обратился в суд с иском к ТОО "Salem Social Media". Он потребовал взыскать с них компенсацию за нарушение авторских прав в размере 15 000 МРП и компенсацию морального вреда 300 млн тенге.

Суд установил, что сценаристы веб-сериала заимствовали факты и события, которые были в книге истца. Ответчики отрицали факт нарушения авторских прав.

Аскар Джалдинов отметил, что во время написания книги была проделана определенная работа по изучении архивов МВД и судов республики, материалов уголовных дел, использовались воспоминания бывших сотрудников правоохранительных органов. Суд признал, что книга содержит результат творческого труда.