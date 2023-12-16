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Создатели "Слова пацана" переснимут финальную серию сериала

Создатели "Слова пацана" переснимут финальную серию сериала Фото: пресс-служба Wink
Создатели сериала "Слово пацана" — режиссер Жора Крыжовников и сценарист Андрей Золотарев — рассказали, что решили переснять заключительный эпизод проекта, сообщает Zakon.kz.

За несколько дней до официального выхода 7-й серии сериала "Слово пацана.Кровь на асфальте" в Сети появились две последние серии в рабочей версии: они отличались голосами персонажей, периодически пропадал звук, однако сюжет седьмой серии практически не отличался от того, что увидели зрители в официальной версии, пишет NEWS.ru.

Ажиотаж вокруг слитого в Сеть финала "Слова пацана" заставил авторов сериала режиссера Жору Крыжовникова и сценариста Андрея Золотарева выступить с объяснениями. В Telegram-канале онлайн-кинотеатра Wink они призвали не смотреть попавшие в Сеть серии.

"Нам просто жаль зрителей, которые это смотрят. Это грустно, ужасно", — заявил Золотарев.
"На кухню ресторана забежал какой-то человек, схватил сырые продукты, непочищенный картофель, грязную морковь, недожаренное мясо и вынес это людям и говорит: "Это вот оно, это блюдо". Это не так. Это не готово", — подчеркнул Жора Крыжовников.

Авторы сериала подтвердили, что в финал "Слова пацана" были внесены серьезные изменения. По словам Крыжовникова и Золотарева, решение было принято задолго до слива.

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