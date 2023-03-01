Алматинцев будут предупреждать о землетрясениях с помощью мобильного приложения

МЧС планирует подключить приложение Darmen к системам раннего оповещения о землетрясениях и селях, а также других природных ЧС, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Как сообщил председатель Комитета по гражданской обороне и воинским частям МЧС Бауыржан Сыздыков, в этом году девиз Дня гражданской обороны 1 марта – "Роль информационных технологий в оценке рисков".

МЧС использует в своей работе мобильные приложения. Одно из них – Darmen – включает бесплатный сервис оповещения о закрытии и открытии трасс, отмене занятий в учебных заведениях, штормовых предупреждениях.



"Кроме того, в Darmen интегрировано приложение "Гражданская оборона", которое позволяет ознакомиться с правилами безопасного поведения, организации и ведения гражданской обороны в виде понятных памяток и инструкций. У МЧС имеются дальнейшие планы по расширению возможностей Darmen". Бауыржан Сыздыков

По информации МЧС, совместно с акиматом города Алматы планируется подключить приложение к системам раннего оповещения о землетрясениях, мониторинга состояния моренных озер (образованных во впадинах ледников. – Прим. ред.) и схода селей. В случае появления масштабных угроз в приложение напрямую с датчиков, установленных вокруг Алматы, будут оперативно идти уведомления для населения.

С приложением будут работать и эксперты МЧС. Данные, собранные приложением, позволят оперативно проводить расчеты возможной обстановки в зоне ЧС.

27 февраля алматинцы ощутили землетрясение, произошедшее на границе Кыргызстана и Китая.