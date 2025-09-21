Сработали датчики: почему алматинцам пришло оповещение о землетрясении

В департаменте по ЧС Алматы рассказали, почему жителям и гостям города пришло оповещение о землетрясении, сообщает Zakon.kz.

Оповещение жителям и гостям Алматы пришло из-за того, что датчики сейсмологов зафиксировали землетрясение, после чего Mass Alert запустилось автоматически, сообщили в городском департаменте по ЧС.

Несмотря на возможный сбой, в ДЧС уверяют, что эта система имеет ряд преимуществ:

"Система Mass Alert имеет ряд преимуществ в сравнении с SMS. Оповещение приходит абонентам по всей зоне покрытия сети мобильными операторами, так и в отдельно выбранных географических зонах. Кроме того, система работает в условиях перегрузки сетей. Главное преимущество технология Cell Broadcast - мгновенное и массовое оповещение сразу всех абонентов в зоне покрытия", — говорится в сообщении.

21 сентября в 16:25 жителям и гостям Алматы пришло экстренное оповещение из-за землетрясения, которое не ощущалось на территории города, однако эпицентр находился всего в 9 км на юго-запад от Алматы.