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В Казахстане цена на хлеб продолжает расти

В Казахстане сокращается производство хлеба, а цена продолжает расти Фото: Zakon.kz
Казахстан вошел в топ-5 стран с самыми низкими ценами на хлеб. Однако, как отмечают аналитики, хлеб в стране по итогам января 2023 года подорожал на 19,4% за год, сообщает Zakon.kz.

В отчете Energyprom.kz сказано:

  • ржано-пшеничный хлеб подорожал на 26,5%, до 435 тг за кг;
  • пшеничный хлеб из муки высшего сорта – на 27,8%, до 348 тг;
  • из муки первого сорта – на 13,9%, до 196 тг.

Также эксперты уточняют, что в годовой динамике сильнее всего рост цен на хлеб ощутили жители Улытауской области: сразу на 50,8%.

В тройку антилидеров попали Акмолинская и Мангистауская области.

Наименьшее удорожание, по данным исследователей, было зафиксировано в Атырауской области (на 9,9%).

"Наибольший рост цен на ржано-пшеничный хлеб наблюдался в Костанайской области, на пшеничный хлеб из муки высшего сорта – в Мангистауской, из муки первого сорта – в Улытауской области", – сказано в сообщении.

В заключении добавлено, что среди крупных городов страны ржано-пшеничный хлеб дороже всего стоил в Петропавловске, пшеничный из муки высшего сорта – в Караганде, из муки первого сорта – в Конаеве.

Самая низкая цена на ржано-пшеничный хлеб была зафиксирована в Уральске, на пшеничный хлеб из муки высшего сорта – в Атырау, из муки первого сорта – в Актобе.

Кроме того, по данным Numbeo, самая низкая цена в мире на хлеб была зарегистрирована в Тунисе. Далее идут Алжир, Ливия. Замыкают пятерку Казахстан и Узбекистан.

28 февраля в Бюро национальной статистики заявили, что в январе 2023 года средняя цена свеклы в Казахстане составила 242 тенге за килограмм. По сравнению с январем прошлого года этот корнеплод подорожал на 1,9%.

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