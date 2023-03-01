Активы Нацфонда Казахстана достигли 57,6 млрд долларов

За прошлый год золотовалютные резервы Казахстана увеличились на 3,4 млрд доллара (10,2%), активы Нацфонда – на 3,7 млрд долларов (7%).



В настоящее время соотношение валюты и золота в ЗВР составляет 41/59. Год назад оно было несколько ниже – 34/66. Заметно сокращение доли драгоценного металла. Случайная ли это конфигурация или стратегия на перспективу?