Активы Нацфонда Казахстана достигли 57,6 млрд долларов
Фото: Zakon.kz
По данным Нацбанка, в январе 2023 года объем резервов достиг 36,8 млрд долларов, а активы Нацфонда приблизились к 58 млрд долларов.
За прошлый год золотовалютные резервы Казахстана увеличились на 3,4 млрд доллара (10,2%), активы Нацфонда – на 3,7 млрд долларов (7%).
В настоящее время соотношение валюты и золота в ЗВР составляет 41/59. Год назад оно было несколько ниже – 34/66. Заметно сокращение доли драгоценного металла. Случайная ли это конфигурация или стратегия на перспективу?
В целом, финансисты положительно оценивают прошлогодние наращивания резервов и активов Нацфонда.
Дулат Тулепов
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