Как правительство будет доводить объем Нацфонда до 100 млрд долларов

Министр национальной экономики Нурлан Байбазаров на пленарном заседании Мажилиса 30 октября 2024 года озвучил план по доведению валютных активов Нацфонда до 100 млрд долларов к 2030 году, сообщает Zakon.kz.

Депутат Татьяна Савельева отметила, что из проекта республиканского бюджета следует, что помимо гарантированного трансферта, привлекается и целевой в размере 3,3 трлн тенге.

В целом объем трансфертов из Национального фонда в республиканский бюджет составит 5,3 млрд тенге. В этой связи она поинтересовалась, будет ли исполнен правительством план по доведению валютных активов Нацфонда до 100 млрд долларов к 2030 году.

"До 2030 года у нас время есть – пять лет. Первый фактор – это объем добычи нефти. К 2030 году он стабилизируется в объеме 105 млн тонн. При этом среднюю цену мы ожидаем на уровне 75 долларов за баррель. Объем изъятий также влияет, чтобы достичь этого показателя, нужно начиная с 2026 года снижать объем изъятий до 5 млрд долларов. Эти два ключевых фактора будут влиять на достижение результата", – ответил глава МНЭ Нурлан Байбазаров.

Параллельно, по его словам, правительство будет работать над тем, чтобы заместить эти трансферты за счет доходов бюджета.

30 октября 2024 года депутаты Мажилиса приняли проект закона о гарантированном трансферте из Национального фонда на 2025-2027 годы.