В Индии активисты хотят заменить живых слонов роботами

Организация "Люди за этичное обращение с животными" подарила роботизированного слона стоимостью 6 тысяч долларов. Активисты намерены убедить храмы прекратить использовать настоящих животных, сообщает Zakon.kz.

Критики таких изменений говорят, что использование механического животного не соответствует традициям и разрушает культуру индийского штата Керала, сообщает South China Morning Post.



В Индии на больших индуистских ритуалах и церемониях часто присутствуют слоны – священные животные.

Но в этом храме штата Керала есть особенный слон-робот по имени Иринджадаппилли Раман, рост которого превышает три метра. Его вес составляет 800 кг. Каркас робота сделан из железа, его шкура – из резины. Робот умеет вилять хвостом, двигать ушами, головой, поднимать туловище и имеет удивительно выразительные глаза. Такой громоздкий робот также может передвигаться благодаря колесам, прикрепленным к его ногам.

Слона-робота используют в ежедневных молитвах. Во время праздников и фестивалей его будут украшать.





Защитники прав животных говорят, что работа в храмах может быть тяжелой для слонов, поскольку она включает в себя многочасовое стояние на палящей жаре. В особых случаях их окружает большая шумная толпа, а звуки разрывающихся петард и бьющих барабанов могут напугать их.

"Расстроенные слоны часто срываются и пытаются вырваться на свободу, разбегаются, причиняя вред людям, другим животным и имуществу". Заявление Peta

Раджкумар Намбутири, главный священник храма Шри Кришны, сказал местным СМИ, что он рад проводить ритуалы, не причиняя вреда живым животным.

Но некоторые настоятели храмов высмеяли идею зоозащитников. Они указали на особое место, которое слоны занимают в культуре.

Некоторые слоны настолько известны, что у них есть свои фан-клубы и страницы в Facebook или Instagram. Когда ожидается их визит в тот или иной город, на фонарных столбах и деревьях вывешиваются рекламные плакаты. Внешний вид и черты характера слона могут стать предметом страстных дискуссий.



"В храмах идолов должны перевозить слоны, живые слоны, а не механические устройства. Это попытка разрушить культуру Кералы, и она не сработает". Секретарь комитета по организации ежегодного фестиваля Thrissur Pooram Раджеш Гопалакришнан

Раджеш Гопалакришнан заявил, что не собирается отступать от традиций.

