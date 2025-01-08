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Мир

В Индии разъяренный слон раскидал посетителей фестиваля

В Индии разъяренный слон раскидал посетителей фестиваля, фото - Новости Zakon.kz от 08.01.2025 19:27 Фото: pexels
В Индии во время фестиваля один из пяти слонов, участвовавших в красочном мероприятии, неожиданно взбесился и бросился в толпу людей. Десятки человек получили травмы, сообщает Zakon.kz.

Инцидент очевидцы успели зафиксировать на видео. В результате атаки пострадали не менее 17 человек, один из них находится в критическом состоянии.

Стоит отметить, что большинство пострадали не из-за действий слона, а из-за паники и возникшей давки.

Известно, что погонщики пытались усмирить животное на протяжении двух часов, слона заковали в цепи.

Что стало причиной агрессии слона, не уточняется.

Ранее сообщалось, что Кранти Кумар Паникера, который более известен в Индии под именем "человек-дрель", попал в Книгу рекордов Гиннесса с оригинальным достижением. Мужчина знаком аудитории своими бесстрашными и зачастую странными трюками. В этот раз он остановил языком 57 вентиляторов за минуту.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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