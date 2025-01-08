В Индии разъяренный слон раскидал посетителей фестиваля
Инцидент очевидцы успели зафиксировать на видео. В результате атаки пострадали не менее 17 человек, один из них находится в критическом состоянии.
केरल उत्सव में बेकाबू हाथी ने लोगों को पटक-पटककर फेंका— NDTV India (@ndtvindia) January 8, 2025
केरल के मल्लप्पुरम जिले के तिरुर में एक उत्सव के दौरान अचानक ही हाथी भड़क गया. भड़के हुए हाथी ने वहां मौजूद भीड़ पर हमला कर दिया और इसमें 17 लोग घायल हो गए. जानकारी के मुताबिक घायल हुए लोगों में से एक की हालत बेहद गंभीर बताई… pic.twitter.com/ROq5YjBgs2
Стоит отметить, что большинство пострадали не из-за действий слона, а из-за паники и возникшей давки.
Известно, что погонщики пытались усмирить животное на протяжении двух часов, слона заковали в цепи.
Что стало причиной агрессии слона, не уточняется.
Ранее сообщалось, что Кранти Кумар Паникера, который более известен в Индии под именем "человек-дрель", попал в Книгу рекордов Гиннесса с оригинальным достижением. Мужчина знаком аудитории своими бесстрашными и зачастую странными трюками. В этот раз он остановил языком 57 вентиляторов за минуту.