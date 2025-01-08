В Индии разъяренный слон раскидал посетителей фестиваля

В Индии во время фестиваля один из пяти слонов, участвовавших в красочном мероприятии, неожиданно взбесился и бросился в толпу людей. Десятки человек получили травмы, сообщает Zakon.kz.

Инцидент очевидцы успели зафиксировать на видео. В результате атаки пострадали не менее 17 человек, один из них находится в критическом состоянии.

केरल उत्सव में बेकाबू हाथी ने लोगों को पटक-पटककर फेंका



केरल के मल्लप्पुरम जिले के तिरुर में एक उत्सव के दौरान अचानक ही हाथी भड़क गया. भड़के हुए हाथी ने वहां मौजूद भीड़ पर हमला कर दिया और इसमें 17 लोग घायल हो गए. जानकारी के मुताबिक घायल हुए लोगों में से एक की हालत बेहद गंभीर बताई… pic.twitter.com/ROq5YjBgs2 — NDTV India (@ndtvindia) January 8, 2025

Стоит отметить, что большинство пострадали не из-за действий слона, а из-за паники и возникшей давки.

Известно, что погонщики пытались усмирить животное на протяжении двух часов, слона заковали в цепи.

Что стало причиной агрессии слона, не уточняется.

Ранее сообщалось, что Кранти Кумар Паникера, который более известен в Индии под именем "человек-дрель", попал в Книгу рекордов Гиннесса с оригинальным достижением. Мужчина знаком аудитории своими бесстрашными и зачастую странными трюками. В этот раз он остановил языком 57 вентиляторов за минуту.