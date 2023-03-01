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Законодательство РК

ПРАВМЕДИА: Как будет работать на практике закон о банкротстве физических лиц

ПРАВМЕДИА: Как будет работать на практике закон о банкротстве физических лиц Фото: freepik
Смотрите прямую трансляцию онлайн-конференции Комитета государственных доходов Министерства финансов РК совместно с информационной системой "Параграф" на площадке ПРАВМЕДИА по вопросам банкротства физических лиц.

В ходе конференции вице-министр финансов Республики Казахстан Ержан Биржанов разъяснит нормы нового закона "О восстановлении платежеспособности и банкротстве граждан РК" и ответит на интересующие граждан вопросы по этой теме.


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