ПРАВМЕДИА: Как платить налоги с цифровых активов
Фото: Zakon.kz
Смотрите на портале ПРАВМЕДИА ИС "Параграф" прямую трансляцию онлайн-конференции, организованной Комитетом государственных доходов Министерства финансов РК на тему "Налогообложение цифровых активов".
Вы узнаете:
- Когда возникают налоги по сделкам с цифровыми активами.
- Надо ли регистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя.
- Как государство контролирует налоги по таким операциям, и какая ответственность предусмотрена за неуплату налогов.
- Другие вопросы, связанные с налогообложением цифровых активов.
- Также прозвучат ответы на вопросы, заданные участниками по указанной тематике.
Спикер: Ибрагимова Айгуль Абаевна, И.о. руководителя управления администрирования цифровых активов КГД МФ РК.
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