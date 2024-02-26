Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

ПРАВМЕДИА: Как платить налоги с цифровых активов

ПРАВМЕДИА: Как платить налоги с цифровых активов Фото: Zakon.kz
Смотрите на портале ПРАВМЕДИА ИС "Параграф" прямую трансляцию онлайн-конференции, организованной Комитетом государственных доходов Министерства финансов РК на тему "Налогообложение цифровых активов".

Вы узнаете:

  • Когда возникают налоги по сделкам с цифровыми активами.
  • Надо ли регистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя.
  • Как государство контролирует налоги по таким операциям, и какая ответственность предусмотрена за неуплату налогов.
  • Другие вопросы, связанные с налогообложением цифровых активов.
  • Также прозвучат ответы на вопросы, заданные участниками по указанной тематике.

Спикер: Ибрагимова Айгуль Абаевна, И.о. руководителя управления администрирования цифровых активов КГД МФ РК.


Читайте также

Казахстан дольщики G-Park
Когда достроят проблемные объекты G-Park
Прогноз погоды по Казахстану на 27-29 февраля
Весна приближается: прогноз погоды по Казахстану на 27-29 февраля
Аким Астаны рассказал, почему решили поднять цену за проезд на автобусе
Аким Астаны рассказал, почему решили поднять цену за проезд на автобусе
Анастасия Московчук
Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Из-за сильнейшей за семь лет вспышки на Солнце Землю накроет мощная магнитная буря
Из-за сильнейшей за семь лет вспышки на Солнце Землю накроет мощная магнитная буря
МИД Германии переименовал Киев
МИД Германии переименовал Киев
остановка в Астане
Дом в остановке: социальный эксперимент провели в Астане
Лучше отложить поездку: ДЧС Алматы обратился с важным заявлением к водителям
Лучше отложить поездку: ДЧС Алматы обратился с важным заявлением к водителям
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: