Какие изменения ждут казахстанцев с марта 2023 года

Информационная система "Параграф" подготовила информацию об изменениях, произошедших в казахстанском законодательстве с марта 2023 года, сообщает Zakon.kz.

Банкротство физлиц

3 марта вводится в действие закон "О восстановлении платежеспособности и банкротстве граждан Республики Казахстан".

Документом вводятся три вида процедур банкротства физических лиц – внесудебное банкротство, судебное банкротство и восстановление платежеспособности. Все три процедуры инициируются только самим должником, у кредитора нет права применить в отношении должника указанные процедуры.

Внесудебное банкротство можно применить исключительно по долгам перед банками, МФО и коллекторскими агентствами, не превышающим 1600 МРП (5,5 млн тенге). Для инициирования процедуры должник подает соответствующее заявление через госкорпорацию "Правительство для граждан".

По долгам свыше 1600 МРП и по остальным видам долгов граждане смогут применить судебное банкротство. Заявление подается в суд по месту жительства должника. С даты возбуждения производства долговые обязательства считаются истекшими, прекращается начисление пени (неустойки, штрафа), а должнику запрещается принимать на себя новые денежные или имущественные обязательства, запрещен выезд за пределы РК, приостанавливается исполнение ранее принятых решений судов в отношении имущества должника.

Восстановление платежеспособности предусматривает возможность получения в суде рассрочки на оплату долгов (до 5 лет) при наличии стабильного дохода. План восстановления разрабатывается совместно с финансовым управляющим и утверждается в суде.

Также приняты поправки в сопутствующие законы касательно деятельности финансовых управляющих, коллекторских агентств, запрета на обращение взыскания на деньги, находящиеся на банковских счетах гражданина, в отношении которого применяются процедуры банкротства, на деньги, находящиеся на текущем счете финансового управляющего, для зачисления денег в процедуре судебного банкротства и др.

Растительный мир

Вводится в действие закон "О растительном мире". Документ устанавливает правовые основы государственной политики в области охраны, защиты, восстановления и использования растительного мира.

Документ содержит нормы по охране и защите растительного мира, в том числе редких и находящихся под угрозой исчезновения, реликтовых и эндемичных видов растений; интродукции, акклиматизации и гибридизации растений; проведению инвентаризации, ведению государственного мониторинга и государственного кадастра растительного мира, также предусматривается общее и специальное пользование растительным миром.

В ст. 4 регламентировано, что растительный мир принадлежит народу Казахстана. От имени народа Казахстана право собственности осуществляет государство. Также внесены поправки в сопутствующие законы.

Экология

В Казахстане усилена уголовная ответственность за экологические правонарушения и проявления вандализма.

Внесенными поправками предусматривается снижение значительного ущерба со 100 до 50 МРП; крупного ущерба – со 1000 до 500 МРП при незаконной вырубке, уничтожении или повреждении деревьев и кустарников (ст. 340 УК).

За "Порчу земли" предусмотрен более строгий вид наказания за причинение ущерба на особо охраняемой природной территории.



В ст. 334 УК "Самовольное пользование недрами" часть 1 переведена из разряда уголовных проступков в преступление, и ужесточена санкция путем внедрения меры наказания в виде лишения свободы сроком до 3 лет.

Санкция части 2 этой же статьи также изменена путем ужесточения наказания в виде лишения свободы с 3 до 4 лет. Внесены изменения в диспозицию части 1, а именно, снижен порог причиняемого размера ущерба для образования состава уголовного правонарушения, то есть с крупного размера до значительного ущерба. В части 3 предлагается предусмотреть более строгий вид наказания за причинение особо крупного ущерба на особо охраняемой природной территории.

В ст. 342 УК "Нарушение режима особо охраняемых природных территорий" усилена часть 1 и дополнена частями 3 и 4 с разделением на квалифицирующие признаки, а также предусмотрена ответственность за деяния, повлекшие причинение особо крупного ущерба.

Также усилена административная ответственность за экологические правонарушения и проявления вандализма

В частности, КОАП дополнен новыми статьями.

Так, за умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, если это действие не содержит признаков уголовно наказуемого деяния, предусмотрен штраф в размере 20 МРП либо административный арест на срок от 5 до 15 суток.

За повторное нарушение в течение года –административный арест на срок от 15 до 30 суток.

За нарушение режима охраны особо охраняемых природных территорий, если это действие не содержит признаков уголовно наказуемого деяния, предусмотрен штраф на физических лиц в размере 10, на должностных лиц, субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации – в размере 20, среднего предпринимательства – в размере 30, крупного предпринимательства – в размере 50 МРП.

За повторное нарушение в течение года – штраф на физических лиц в размере 20, на должностных лиц, субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации – в размере 30, среднего предпринимательства – в размере 40, крупного предпринимательства – в размере 100 МРП.

Штраф за порчу земли физлицами увеличен вдвое – с 20 до 40 МРП.

Также вырастут штрафы за нарушение установленного порядка использования лесосечного фонда, заготовки и вывозки древесины, повреждение сенокосов и пастбищных угодий, а также незаконное сенокошение и пастьбу скота, сбор лекарственных растений и технического сырья на землях лесного фонда и др.

Увеличен штраф за мелкое хулиганство. Так, за мелкое хулиганство, то есть нецензурная брань в общественных местах, оскорбительное приставание к физическим лицам, осквернение зданий, иных сооружений, жилых помещений, мест общего пользования, имущества на транспорте и в иных общественных местах и другие подобные действия, выражающие неуважение к окружающим, нарушающие общественный порядок и спокойствие физических лиц, грозит штраф в размере 20 МРП либо административный арест на срок от пяти до 15 суток.

Уточнено понятие "вандализм" – то есть осквернение объектов историко-культурного наследия, памятников истории и культуры, природных объектов, охраняемых государством, надписями или рисунками, или иными действиями, оскорбляющими общественную нравственность, совершенное несовершеннолетними в возрасте до шестнадцати лет.

Противодействие коррупции

Внесены поправки в ряд законов по вопросам противодействия коррупции и обеспечения безопасности лиц, подлежащих государственной защите.

В частности, с марта 2023 года вносятся поправки в Трудовой кодекс:

Работник имеет право на заключение соглашения о неразглашении информации об оказании содействия в противодействии коррупции в порядке, определенном законодательством РК о противодействии коррупции.

Работодатель обязан при обращении работника в целях сообщения о факте коррупционного правонарушения или оказания иного содействия в противодействии коррупции в организации, работником которой он является, заключить с данным работником при наличии его намерения соглашение о неразглашении информации об оказании содействия в противодействии коррупции в порядке, определенном законодательством Республики Казахстан о противодействии коррупции.

При поступлении лица на должность гражданской службы, связанную с выполнением функций, приравненных к государственным, или на работу в субъект квазигосударственного сектора работодатель истребует в отношении данного лица сведения о совершении им коррупционного преступления посредством информационных систем государственного органа, осуществляющего в пределах своей компетенции деятельность в области государственной правовой статистики и специальных учетов, или веб-портала "электронного правительства".

Также говорится, что на должности гражданской службы, связанные с выполнением функций, приравненных к государственным, не может быть принято лицо, ранее совершившее коррупционное преступление.

Индивидуальный трудовой спор, стороной которого выступает работник, в том числе ранее состоявший в трудовых отношениях, оказывающий (оказавший) содействие в противодействии коррупции в организации путем информирования вышестоящего руководителя или руководства данной организации, рассматривается с обязательным приглашением представителя уполномоченного органа по противодействию коррупции в порядке, установленном настоящей статьей, с учетом особенностей, установленных Законом "О противодействии коррупции", и обеспечением конфиденциальности при наличии соглашения о неразглашении информации об оказании содействия в противодействии коррупции, заключенного в порядке, определенном законодательством о противодействии коррупции.

Приглашение представителя уполномоченного органа по противодействию коррупции производится путем направления организацией, указанной в части первой настоящего пункта, уведомления и соответствующих материалов, связанных с трудовым спором, в уполномоченный орган по противодействию коррупции с указанием места и времени рассмотрения трудового спора не позднее трех рабочих дней до его рассмотрения.

В случае неявки представителя уполномоченного органа по противодействию коррупции на рассмотрение трудового спора заседание согласительной комиссии проводится без его участия в порядке, определенном настоящей статьей, с учетом особенностей, установленных Законом "О противодействии коррупции".

Требования частей первой, второй и третьей настоящего пункта действуют в течение трех лет с даты приема уполномоченными государственными органами сообщения работника о факте коррупционного правонарушения или с момента оказания им иного содействия в противодействии коррупции.

В случае поступления руководителю организации уведомления уполномоченного органа по противодействию коррупции о необходимости рассмотрения индивидуального трудового спора между работником, в том числе ранее состоявшим в трудовых отношениях, оказавшим содействие в противодействии коррупции, и работодателем работодатель обязан принять меры по рассмотрению данного спора в порядке, определенном настоящей статьей, с учетом особенностей, установленных Законом "О противодействии коррупции".

МФЦА

К задачам МФЦА добавлено развитие в Казахстане цифровых активов.

Госрегулирование цен на нефтепродукты

Уточнено, что государство регулирует цены и тарифы на:

розничную реализацию нефтепродуктов через стационарные АЗС, на которые установлено государственное регулирование цен, и оптовую реализацию для стационарных автозаправочных станций нефтепродуктов, на которые установлено государственное регулирование цен.

Транспорт

Предпринимательская деятельность по перевозке пассажиров, багажа, грузов автотранспортными средствами, зарегистрированными на территории иностранного государства, запрещается:

между пунктами, расположенными на территории РК;

в международном сообщении для автотранспортных средств, находящихся на временном учете на территории РК.

Изменен порядок регулирования труда работников в сфере гражданской и экспериментальной авиации. Особенности труда данных категорий работников предусмотрены Законом "Об использовании воздушного пространства Республики Казахстан и деятельности авиации" и устанавливают для:

авиационного персонала, непосредственно связанного с безопасностью полетов, в том числе обслуживанием воздушного движения, особые нормы продолжительности режима рабочего времени и времени отдыха.

Такие особые нормы могут быть также предусмотрены иными нормативными правовыми актами РК с учетом международных стандартов и нормативов в области гражданской и экспериментальной авиации;

авиационного персонала и иных работников, сообщающих или упоминаемых в отчетах об авиационных событиях, особые нормы привлечения к дисциплинарной или материальной ответственности;

авиационных инспекторов уполномоченной организации в сфере гражданской авиации особые нормы, предусматривающие ограничения и виды дисциплинарных взысканий.

В Закон "О транспорте" внесено дополнение:

За просрочку доставки пассажира в пункт назначения перевозчик воздушного транспорта уплачивает штраф в размере трех процентов от стоимости тарифа (тарифа полетного участка, на котором произошла просрочка) за каждый час просрочки, если не докажет, что просрочка имела место вследствие непреодолимой силы, помимо возмещения убытков, понесенных пассажиром, если последние имели место в связи с такой просрочкой. Сумма штрафа не может превышать стоимости приобретенного тарифа (тарифа полетного участка, на котором произошла просрочка).

Также перевозчик обязан при задержке рейсов на восемь и более часов предоставлять за свой счет пассажирам места в гостинице и питание, в том числе с учетом нуждаемости лиц с инвалидностью, если иное не предусмотрено частью тринадцатой настоящей статьи и законами РК.

Перевозчик воздушного транспорта обязан при изменении статуса рейса по своей вине или вследствие позднего прибытия воздушного судна предоставить за свой счет пассажирам услуги по размещению в гостинице, питанию и иные услуги в соответствии с ЗРК "Об использовании воздушного пространства Республики Казахстан и деятельности авиации".

Торговля

У Правительства РК появился ряд новых полномочий в сфере регулирования торговой деятельности:

утверждает порядок установления минимальной оптовой цены на производимые, ввозимые или реализуемые в РК социально значимые продовольственные товары;

утверждает минимальные оптовые цены на производимые, ввозимые или реализуемые в Казахстане социально значимые продовольственные товары в соответствии с порядком установления минимальной оптовой цены на производимые, ввозимые или реализуемые в республике социально значимые продовольственные товары;

осуществляет государственный контроль за соблюдением законодательства Республики Казахстан о регулировании торговой деятельности.

Также в целом изменится процедура государственного контроля за соблюдением законодательства РК о регулировании торговой деятельности.

Его будут осуществлять должностные лица уполномоченного органа в форме внеплановой проверки и профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля в соответствии с Предпринимательским кодексом РК.

Субъектами госконтроля являются субъекты внутренней торговли, ИП и юридические лица, предоставляющие в аренду (пользование) торговые объекты, торговые места в торговых объектах, в том числе на торговых рынках.

Внесены изменения в Правила проведения мониторинга цен на товарных рынках с целью установления признаков нарушения законодательства РК в области защиты конкуренции.

Территориальные подразделения антимонопольного органа осуществляют сбор информации о ценах на товарных рынках путем использования информации из открытых источников, проведения опроса физических и юридических лиц по телефону, в том числе по сотовой связи, либо с использованием социальных сетей и мессенджеров.

При необходимости в адрес субъектов рынка, осуществляющих производство и(или) реализацию товаров на соответствующих товарных рынках, направляются запросы по новой форме.

Информация о ценах на товарных рынках обрабатывается путем обобщения и систематизации для дальнейшего проведения анализа текущей ценовой ситуации.

Изменились правила торговли в Казахстане.

В частности, в Правилах внутренней торговли уточнено, что при осуществлении продажи товаров посредством организации торговой сети и торговых рынков торговые организации размещают товары отечественного производства в визуально и физически доступных местах (на уровне глаз).

Если деятельность продавца связана с ведением разрешительного и уведомительного порядка, то информация о номере и сроке действия соответствующего документа размещается при входе в торговый объект или непосредственно на торговом месте в удобном для ознакомления потребителя.

Также внесены изменения в Правила розничной торговли вне торговых мест путем сетевого маркетинга, общественных распространителей, продажи по почте и другими способами:

Уточнено, что оформление заказа производится на бумажном носителе в двух экземплярах или в электронной форме.

При оформлении на бумажном носителе первый экземпляр бланка заказа передается покупателю, второй сохраняется у продавца. Если произведена предварительная оплата, в бланке заказа делается специальная отметка.

Изменения в заказ вносятся только по согласованию с покупателем. Об отсутствии какого-либо из заказанных товаров продавец информирует покупателя и предлагает ему соответствующую замену или возврат средств, в случае проведенной оплаты.

При передаче заказа покупателю выдаются на бумажном носителе или в электронной форме накладная на отпуск товара, а при проведении оплаты наличным способом – чек контрольно-кассовой машины (товарный чек).

Земля

В ст. 43 Земельного кодекса внесено дополнение, согласно которому предоставление земельных участков, расположенных на приаэродромной территории, а также приобретение прав на земельные участки в соответствии со статьей 48 (Приобретение прав на земельные участки, которые находятся в государственной собственности, на торгах (аукционах) осуществляется с учетом ограничений, предусмотренных законодательством РК об использовании воздушного пространства РК и деятельности авиации).

Охрана государственных объектов

В перечень объектов, отнесенных к особо важным, подлежащим государственной охране, добавлены:

административные здания и объекты КНБ РК, его ведомств, территориальных и иных органов национальной безопасности, подразделений специального назначения, учебных заведений, научно-исследовательских учреждений, за исключением медицинских учреждений и спортивных комплексов, а также воинских частей и учреждений органов национальной безопасности, являющихся другими войсками и воинскими формированиями;

объекты Службы государственной охраны РК, ее ведомств, структурных и территориальных подразделений, за исключением воинских частей Службы государственной охраны РК.

Изменены требования к КПП, площадкам досмотра машин, помещениям постов охраны, системам видеонаблюдения. Объектам, для которых актуальны угрозы, связанные с доставкой и применением средств террора посредством БПЛА, в том числе квадрокоптерами, рекомендуется предусматривать системы противодействия БПЛА.

Приборы учета нефтепродуктов

С 1 марта 2023 года все производственные объекты баз нефтепродуктов должны быть оснащены контрольными приборами учета.

К применению допускаются контрольные приборы учета, зарегистрированные в реестре государственной системы обеспечения единства измерений и соответствующие законодательству РК в области обеспечения единства измерений.

Доступ к базе данных с данными учета хранения нефтепродуктов обеспечивается оператору данных контрольных приборов учета в сфере производства и оборота нефтепродуктов.

Охота, рыбалка

Изменились Правила аккредитации республиканских ассоциаций общественных объединений охотников и рыболовов.

В частности, исключены требования о создании Комиссии для аккредитации и порядке ее работы. Теперь аккредитация проводится по упрощенному алгоритму:

опубликование объявления о проведении аккредитации;

представление ассоциациями в ведомство уполномоченного органа документов;

рассмотрение материалов аккредитации;

выдача свидетельства об аккредитации или мотивированный отказ о его выдаче.

Образование

С 27 марта начнут действовать новые квалификационные требования к образовательной деятельности ОВПО:

Наличие образовательной программы, внесенной в реестр образовательных программ уполномоченного органа в области образования (при этом особые требования предъявлены к вузам, готовящим кадры по направлениям "Педагогические науки", "Право" и "Здравоохранение".

Наличие лицензии по направлению подготовки кадров бакалавриата "Педагогические науки" не менее чем по 7 направлениям или обеспечение прохождения выпускниками образовательных программ направлений подготовки "Педагогические науки" Национального квалификационного теста в год выпуска.

Наличие преподавателей в соответствии с дисциплинами образовательной программы.

Укомплектованность педагогическими кадрами, имеющими ученые степени.

Наличие библиотечного фонда учебной и научной литературы (в бумажном и электронном форматах).

Обеспеченность учебных корпусов ОВПО оборудованными медицинскими пунктами. Наличие лицензии на медицинскую деятельность.

Создание условий для питания обучающихся в учебных корпусах ОВПО.

Наличие учебных корпусов.

Создание ОВПО условий для лиц с особыми образовательными потребностями.

Доступность широкополосного интернета.

Соответствие минимальных затрат организаций образования на одного обучающегося на платной основе, составляющих не менее 30% от стоимости государственного образовательного заказа на соответствующий учебный год.

Обеспечение повышения квалификации преподавателей не реже одного раза в три года с отрывом от основной деятельности и объемом не менее 72 часов за курс обучения.

Осуществление руководства дипломными работами (проектами) студентов преподавателями соответствующего профиля.

Сведения о базах практики.

Сведения о трудоустройстве выпускников бакалавриата по направлению подготовки кадров, при этом доля трудоустроенных от общего числа выпускников по направлению подготовки кадров в течение года выпуска – не менее 50%.

Обеспечение общежитиями.

Осуществление ОВПО непрерывного приема обучающихся за последние два года по соответствующему направлению подготовки кадров.

Использование программ проверки на плагиат.

Изменены государственные общеобязательные стандарты высшего и послевузовского образования. В частности, в новой редакции изложены Структуры образовательной программы магистратуры по профильному направлению и образовательной программы педагогического профиля для лиц, окончивших профильную магистратуру.

Адресная социальная помощь

Произошли изменения в Правилах исчисления совокупного дохода лица (семьи), претендующего на получение государственной адресной социальной помощи.

В частности, уточнено, что при исчислении совокупного дохода семьи не рассматриваются в качестве дохода физического лица: помощь, предоставляемая в рамках ежемесячной дополнительной выплаты на каждого ребенка в возрасте от одного года до шести лет включительно.

В совокупном доходе семьи будут учитывать доходы, полученные в виде материальной (социальной) помощи на проезд во внутригородском общественном транспорте, оказываемой за счет средств местных бюджетов. Ранее в данном пункте действовало исключение – помощь, предоставляемая в рамках гарантированного социального пакета для детей из малообеспеченных семей.

Правоохранительные органы

Утверждена Инструкция по несению патрульно-постовой службы (ППС) сотрудниками полиции в населенных пунктах и на загородных автомобильных дорогах.

Документом регламентированы вопросы подготовки к несению ППС, использования средств связи и видеофиксации, порядок обращения с гражданами, организация пешего патруля, патруль на автомобиле и других транспортных средствах; конный патруль; патруль с собакой, модульный пост полиции, стационарный пост полиции "Рубеж", особенности несения ППС в дачных районах, зонах массового отдыха, на туристических объектах, при сопровождении организованных колонн.

Также документ содержит порядок действий ППС на месте совершения преступления, при выявлении административных правонарушений, при предупреждении и пресечении правонарушений среди несовершеннолетних, при совершении ДТП, розыске транспортного средства, в случае ЧС.

Медицина

Расширен перечень лекарственных средств, закупаемых у единого дистрибьютора. В него добавлены такие препараты как аторвастатин, валганцикловир, глюкоза, клоназепам, колекальциферол, натрия хлорид, орнидазол и ряд других. Также на эти лекарства установлены предельные цены.

Изменения в правилах и условиях проведения вспомогательных репродуктивных методов и технологий. В частности, в новой редакции изложены: объем обследования суррогатных матерей и пациентов перед проведением искусственного оплодотворения, искусственной инсеминации.

Кинематограф

Правила отбора кинопроектов, претендующих на признание их национальными фильмами, для оказания государственной финансовой поддержки по их производству изложены в новой редакции.

Конкурсный отбор состоит из следующих этапов:

публикации объявления о начале конкурсного отбора на интернет-ресурсе Центра;

приема заявок Центром от заявителей;

рассмотрения заявок Центром на соответствие пункту 5 настоящих Правил;

уведомления заявителей о результатах конкурсного отбора.

Объявление о предстоящем конкурсном отборе включает следующие сведения:

наименование организатора конкурсного отбора;

дату, время начала и окончания приема заявок;

приоритетные темы для оказания государственной финансовой поддержки;

контактные телефоны Центра для получения информации о конкурсном отборе.

Также изменены Правила отчисления в Государственный центр поддержки национального кино. Уточнено, что физические или юридические лица, получившие государственную поддержку в виде финансирования национального фильма через Государственный центр, осуществляют отчисления с доходов от проката и показа национальных фильмов.

Помимо этого обновлены Правила и условия выплаты субсидий в сфере кинематографии.

Налоги, социальные отчисления

Определена доля обязательных пенсионных взносов в ставке единого платежа.

Она составляет:

с 1 января 2023 года – 50%;

с 1 января 2024 года – 46,5%;

с 1 января 2025 года – 42%;

с 1 января 2026 года – 40,3%;

с 1 января 2027 года – 38,8%;

с 1 января 2028 года – 38%.

При этом ставка единого платежа, применяемая к объекту обложения, составляет:

с 1 января 2023 года – 20%;

с 1 января 2024 года – 21,5%;

с 1 января 2025 года – 23,8%;

с 1 января 2026 года – 24,8%;

с 1 января 2027 года – 25,8%;

с 1 января 2028 года – 26,3%.

Все изменения, произошедшие в законодательстве, можно посмотреть здесь.