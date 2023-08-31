Какие изменения ждут казахстанцев с сентября 2023 года

Информационная система "Параграф" подготовила информацию об изменениях, произошедших в казахстанском законодательстве в сентябре 2023 года, сообщает Zakon.kz.

Онлайн–платформы и онлайн–реклама

10 сентября вводится в действие закон "Об онлайн–платформах и онлайн–рекламе".

Задачи закона:

обеспечение прозрачности функционирования онлайн–платформ;

обеспечение безопасности информационного пространства РК;

недопущение противоправного контента;

защита детей на онлайн–платформах от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию;

обеспечение защиты прав и свобод человека и гражданина при сборе и обработке его персональных данных в пределах, установленных законами РК.

Законом вводятся термины: инфлюенсер (блогер), модератор публичного сообщества, спонсорский контент, профайлинг, таргетированная онлайн–реклама и др.

Материал по теме Казахстанские блогеры должны иметь ИП

Нормы закона направлены на развитие интерфейса онлайн–платформ на государственном языке. В частности, документом предусмотрено, что собственник онлайн–платформы создает возможность автоматического перевода контента на казахский язык, а также обеспечивает модерацию контента на казахском языке.

Онлайн–платформы должны иметь следующие функции:

определения количества пользователей на территории РК;

подачи пользователями жалобы и автоматического подтверждения ее получения.

Пользователь вправе подавать жалобу собственнику онлайн–платформы на контент, интерфейс, других пользователей, действия онлайн–платформы.

В КОАП появилась отдельная статья 456–2 за размещение и распространение ложной информации

В ней, в частности, говорится:

Размещение, распространение ложной информации пользователями онлайн–платформ, создающей условия нарушения общественного порядка, прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния, – влекут штраф на физических лиц – в размере 20 МРП (69 000 тенге в 2023 году), на субъектов малого предпринимательства, некоммерческие организации – в размере 30 (103 500 тенге), на субъектов среднего предпринимательства – в размере 50 (172 500 тенге), на субъектов крупного предпринимательства – в размере 100 МРП (345 000 тенге).

Действия, предусмотренные предыдущим пунктом, совершенные инфлюэнсером (блогером) влекут штраф на физических лиц – в размере 30 МРП (103 500 тенге в 2023 году), на субъектов малого предпринимательства, некоммерческие организации – в размере 40 (130 000 тенге), на субъектов среднего предпринимательства – в размере 80 (260 000 тенге), на субъектов крупного предпринимательства – в размере 100 МРП (345 000 тенге).

Труд, занятость, профессиональные квалификации

4 сентября вводится в действие закон "О профессиональных квалификациях". Документ направлен на развитие Национальной системы квалификаций, основной целью которой является усиление взаимосвязи между рынком труда и системой подготовки кадров путем выработки стандартов, оценки и признания со стороны работодателей профессиональных квалификаций, приобретенных "в течение жизни".

Базовыми инструментами Национальной системы квалификаций являются:

национальная рамка квалификаций;

отраслевые рамки квалификаций;

профессиональные стандарты и квалификационные требования;

реестр профессий.

Важной новеллой закона является признание самостоятельно освоенных навыков, а также результатов неформального и информального образования. То есть предоставляется возможность устраиваться на работу лицам, обучившимся самостоятельно, или выпускникам, не предъявляя требований к стажу работы, в случае если они прошли признание профессиональных квалификаций.

Признание профессиональных квалификаций осуществляется на обязательной или добровольной основе по профессиям, включенным в реестр профессий. Кандидаты проходят процедуру признания профессиональных квалификаций в центрах признания в порядке, определенном уполномоченным органом.

Признание профессиональных квалификаций на добровольной основе осуществляется за счет средств кандидата или иных средств, не запрещенных законами РК, либо за счет средств работодателя.

Признание профессиональных квалификаций на обязательной основе проводится путем лицензирования, аттестации, сертификации, уведомления о начале деятельности физических лиц, тестирования, проведения квалификационных экзаменов и иными способами, установленными законами РК.

Для признания профессиональных квалификаций на бесплатной основе зарегистрированные безработные лица вправе получить единоразовый ваучер. Единоразовый ваучер предоставляется один раз в год и должен быть использован в течение срока действия, указанного в единоразовом ваучере. Выбор профессиональной квалификации и центра признания для прохождения процедуры признания профессиональной квалификации осуществляется лицами, получившими единоразовый ваучер, самостоятельно по профессии, включенной в реестр профессий.

Министерство труда утвердило Правила разработки и утверждения квалификационных программ, а также требования к ним.

Квалификационная программа – комплекс мер, используемых для оценки соответствия кандидата, претендующего на признание профессиональной квалификации, требованиям профессиональных стандартов, а при их отсутствии – квалификационным требованиям к применению знаний, умений и навыков в определенных условиях работы с использованием определенного оборудования, методологии и (или) инструментов.

Проект квалификационной программы направляется заявителем в региональную палату предпринимателей РК.

Квалификационная программа утверждается центрами признания на государственном и русском языках в течение 10 рабочих дней после дня получения ими аттестата аккредитации, выданного НПП "Атамекен".

Центр признания в течение 5 рабочих дней после дня утверждения Квалификационной программы размещает перечень утвержденных им квалификационных программ на цифровой платформе НСК и своем интернет–ресурсе.

Квалификационные программы содержат:

Общие положения; Сведения о теоретическом этапе экзамена; Сведения о практическом этапе экзамена.

При оценке теоретического и практического этапов экзамена, оценки личностных компетенций используется оценка "сдал" и "не сдал". Кандидат, получивший более 70% верных ответов от общего количества вопросов на теоретическом этапе экзамена, допускается к сдаче практического этапа экзамена.

Результаты теоретического и практического этапов экзамена учитываются при формировании итоговой оценки признания профессиональной квалификации.

Животные

1 сентября вводится в действие норма закона "Об ответственном обращении с животными", согласно которой местные исполнительные органы обязаны организовать учет домашних животных.

Домашние животные, включенные в перечень домашних животных, подлежащих учету, принадлежащие физическим и юридическим лицам на праве собственности и иных вещных правах, в том числе находящиеся в приютах для животных, пунктах временного содержания животных, реабилитационных центрах для животных, зоологических питомниках, подлежат обязательному учету, в случае смены владельца животного обязательному переучету в базе данных.

Обязательному учету подлежат собаки и кошки. Добровольно на учет можно поставить хомяков, морских свинок, крыс, хорьков, черепах, обезьян и шиншил.

Учет домашних животных осуществляется государственными ветеринарными организациями, созданными местными исполнительными органами областей, городов республиканского значения, столицы, физическими или негосударственными юридическими лицами, осуществляющими лечебно–профилактическую предпринимательскую деятельность в области ветеринарии.

Учет домашних животных производится на платной основе, либо за счет бюджетных средств, если владельцы животных относятся к социально уязвимым слоям населения с использованием изделий (средств) учета домашних животных.

Установка изделий (средств) учета производится регистратором путем использования:

болюсов посредством введения в отдел желудочно–кишечного тракта домашнего животного;

чипов посредством их подкожного введения;

браслетов или ошейников либо шлейки;

электронной метки;

бирки по центру уха домашнего животного, не задев при этом вены;

татуировки.

Животному присваивается индивидуальный номер животного (ИНЖ).

Вводится в действие пп.2 части первой статьи 407–2 КОАП, в соответствии с которой нарушение установленных законодательством РК в области ответственного обращения с животными требований к учету домашних животных влечет штраф на физических лиц в размере 10 МРП (34 500 тенге в 2023 году), на должностных лиц – в размере 20 (69 000 тенге), на юридических лиц – в размере 30 МРП.

С 1 сентября Министерство экологии будет осуществлять мониторинг ведения учета собак казахских пород, проводимого в соответствии с законом "Об ответственном обращении с животными".

Возврат незаконных активов

12 сентября вводится норма закона "О возврате государству незаконно приобретенных активов", регламентирующая порядок организации межведомственного взаимодействия в сфере возврата активов.

Уполномоченный орган по возврату активов осуществляет взаимодействие с правоохранительными органами, специальными государственными органами, уполномоченными государственными органами, организациями, субъектами квазигосударственного сектора в пределах своих полномочий путем:

сбора, анализа и мониторинга информации для противодействия незаконному приобретению активов;

запроса информации о незаконном приобретении и (или) выводе активов, а также сведений и документов, составляющих служебную, коммерческую, налоговую или иную охраняемую законом тайну, за исключением банковской тайны, тайны страхования, тайны предоставления микрокредита и тайны на рынке ценных бумаг, в отношении лиц, включенных в реестр.

Информация, сведения и документы, составляющие банковскую тайну, тайну страхования, тайну предоставления микрокредита и тайну на рынке ценных бумаг, по лицам, включенным в реестр, предоставляются по письменному запросу уполномоченного органа по возврату активов, подписанному первым руководителем, с приложением выписки из реестра,

запроса сведений, связанных с незаконным приобретением и выводом активов, полученных в ходе уголовного производства и оперативно–розыскной деятельности.

Также вводятся в действия нормы, регламентирующие создание реестра лиц, в чьей собственности предположительно находятся активы, подлежащие подтверждению законности источников их приобретения.

При этом лица, включенные в реестр, вправе представить декларации о раскрытии активов, находящихся в собственности, пользовании, владении и (или) под контролем таких лиц (группы лиц), в том числе активов, находящихся за пределами территории РК, с приложением сведений (документов), подтверждающих законность источников приобретения (происхождения) задекларированных активов.

Далее проводится проверка законности источников приобретения. И если будет установлено, что активы приобретены незаконно, то предусмотрены добровольные и принудительные способы их возврата. В частности, установлены особенности принудительного возврата активов в рамках гражданского судопроизводства и принудительное обращение в доход государства активов необъяснимого происхождения.

Также вводятся в действие поправки в Конституционный закон "О прокуратуре", в соответствии с которыми прокурору предоставлены полномочия проводить проверку законности источников приобретения (происхождения) актива, мониторинг и анализ информации для противодействия незаконному приобретению, выводу и возврата активов.

При этом проверка законности источников приобретения (происхождения) актива, проводимая ведомством органов прокуратуры по возврату активов, осуществляется по решению его руководителя в соответствии с законом "О возврате государству незаконно приобретенных активов".

Внесено уточнение, согласно которому положения статьи 18 КЗ, касающейся проверки соблюдения законности, не распространяются на проверки законности источников приобретения (происхождения) актива, проводимые ведомством органов прокуратуры по возврату активов, в соответствии с законодательством РК о возврате государству незаконно приобретенных активов.

Также вводятся в действие поправки в ряд кодексов и законов по вопросам возврата государству незаконно приобретенных активов.

В частности, в УК добавлены новые статьи:

Статья 218–1. Сокрытие незаконно приобретенных активов от обращения в доход государства, а также их легализация (отмывание) – наказывается штрафом до 3 тыс. МРП (10 350 000 тенге), исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до 5 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

Статья 235–1. Незаконный вывоз, пересылка и перевод из РК валютных ценностей наказываются штрафом в размере пятидесятикратной суммы незаконно вывезенной, пересланной или переведенной суммы валютных ценностей либо ограничением свободы на срок до 5 лет, либо лишением свободы на тот же срок.

Вносятся дополнения в закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", которыми предусмотрено ведение реестра бенефициарных собственников юридических лиц.

Сведения из реестра будут предоставляться госорганам, ведущим финмониторинг, правоохранительным и специальным государственным органам, а также самим субъектам финмониторинга. Непредставление, несвоевременное представление, а также представление недостоверных сведений и документов о бенефициарных собственниках юридических лиц влекут ответственность, установленную законами РК.

Поправками в Налоговый кодекс налоговые органы обязали предоставлять сведения о налогоплательщике, составляющие налоговую тайну, без получения письменного разрешения налогоплательщика уполномоченному органу по возврату активов.

Сжиженный нефтяной газ

Изменен порядок реализации сжиженного нефтяного газа на внутреннем рынке РК в рамках плана поставки.

В целях удовлетворения потребностей внутреннего рынка РК в сжиженном нефтяном газе уполномоченный орган в определяемом им порядке формирует план поставки и публикует его на своем интернет–ресурсе.

В плане поставки указываются:

наименование производителей сжиженного нефтяного газа и заявленные ими объемы производства сжиженного нефтяного газа;

объемы сжиженного нефтяного газа, которые каждый производитель сжиженного нефтяного газа обязан поставить в соответствующую (соответствующие) административно–территориальную единицу (единицы) РК согласно распределению, утвержденному соответствующим местным исполнительным органом области, города республиканского значения, столицы;

Местные исполнительные органы областей, городов республиканского значения, столицы в порядке, определяемом уполномоченным органом, утверждают распределение объемов сжиженного нефтяного газа, выделенных в рамках плана поставки, публикуют его на своем интернет–ресурсе и направляют его в уполномоченный орган и производителям сжиженного нефтяного газа.

Производители, собственники сжиженного нефтяного газа, произведенного в процессе переработки принадлежащего им на праве собственности или иных законных основаниях углеводородного сырья, обязаны выполнять план поставки и распределение выделенных объемов сжиженного нефтяного газа.

Также утвержден перечень лиц, имеющих право приобретения сжиженного нефтяного газа, реализуемого в рамках плана поставки вне товарных бирж.

Указанные лица обязаны реализовывать приобретенный сжиженный нефтяной газ исключительно в пределах территории области, города республиканского значения, столицы, для которой он был выделен в рамках плана поставки.

Земля, сельское хозяйство

В Земельный кодекс добавлена новая статья "Земли зоны ядерной безопасности".

Землями зоны ядерной безопасности признаются земли, предоставленные в установленном законодательством Республики Казахстан порядке для создания и функционирования зоны ядерной безопасности.

Также внесены поправки в ряд законодательных актов по вопросам Семипалатинской зоны ядерной безопасности, экологии и электроэнергетики.

Минсельхоз утвердил Технический регламент о безопасности средств защиты растений (пестицидов).

Пестициды выпускаются в обращение на рынок РК при их соответствии настоящему техническому регламенту и должны пройти государственную регистрацию. Пестициды при поставке на рынок сопровождаются паспортом безопасности химической продукции.

Маркировка фасованных пестицидов наносится на государственном и русском языках изготовителем или уполномоченным изготовителем лицом, импортером непосредственно на упаковку с пестицидом в виде этикетки или ярлыка, прикрепляемого к упаковке, способом, обеспечивающим ее сохранность.

Ввоз пестицидов на территорию республики осуществляется при наличии лицензии на реализацию пестицида.

Также документ устанавливает требования к безопасности пестицидов при их производстве, реализации, хранении, транспортировке и применении.

Утверждены Правила ведения и пользования ИС "Единый государственный кадастр недвижимости" (ИС ЕГКН).

ИС ЕГКН содержит сведения земельного и правового кадастров, состоит из 16 подсистем и интегрирована с 49 другими государственными информационными системами.

Задачи ИС ЕГКН:

создание "единого реестра прав на объекты недвижимости", включающий необходимый набор сведений по объектам недвижимости и обеспечивающий системное управление потоками данных в процессе оказания госуслуг населению;

объединение данных, содержащихся в государственных реестрах, предусмотренных законодательством РК, на недвижимое имущество;

внедрение учета пространственных данных земельного участка, зданий, строений и сооружений;

повышение качества и открытости пространственных данных земельных участков, за исключением земельных ресурсов;

обеспечение регистрации и учета прав (обременений прав) на недвижимое имущество;

ведение и управление правоустанавливающими документами на недвижимое имущество в электронном виде;

ведение и управление проектными и техническими документами на недвижимое имущество в электронном виде;

ведение векторных данных земельных участков в графическом инструменте, и передача данных в ИС и базы госорганов посредством сервиса публичной кадастровой карты в формате обратной связи.

Также документ регламентирует вопросы безопасности в процессе пользования ИС. Так, пользователям ИС ЕГКН не допускается:

1) работать под чужим логином, ЭЦП и/или паролем.

В случае, если руководитель пользователя ИС ЕГКН предлагает пользователю ИС ЕГКН работать под чужим логином, ЭЦП и/или паролем, пользователь ИС ЕГКН вправе потребовать письменного указания (приказа) руководителя и не приступать к работе до получения такого указания (приказа);

2) сообщать другим администраторам и пользователям ИС ЕГКН основной пароль, пароль от ЭЦП;

3) записывать основной пароль, пароль от ЭЦП на бумаге, в файле, электронной записной книжке и других носителях информации, в том числе на предметах;

4) включать основной пароль в сценарии автоматического входа в систему;

5) покидая рабочее место оставлять ИС ЕГКН разблокированной.

Гражданский процесс

С 1 сентября 2023 года Специализированные межрайонные суды по делам несовершеннолетних будут рассматривать дела о расторжении брака при наличии несовершеннолетних детей.

Также к их новым полномочиям отнесли: вопросы определения порядка общения близких родственников с ребенком, об изменении размера алиментов, об освобождении от уплаты алиментов, от уплаты задолженности по алиментам, взыскиваемым на содержание несовершеннолетних детей; о защите наследственных прав несовершеннолетних; о возвращении незаконно перемещенного в РК или удерживаемого в РК ребенка или об осуществлении в отношении такого ребенка прав доступа на основании международного договора.

Специализированные межрайонные суды по делам несовершеннолетних рассматривают и разрешают гражданские дела по спорам, затрагивающим права и законные интересы несовершеннолетних.

Иски о расторжении брака могут предъявляться по месту жительства истца при проживании с ним совместно несовершеннолетних детей, за исключением исков по делам, подсудным районным (городским) судам, находящимся в пределах городов республиканского значения и столицы, областных центров.

Повышение зараплат бюджетникам

Воспитателям детсадов поднимают заработную плату с 1 сентября 2023 года.

Соответствующие поправки внесло правительство в систему оплаты труда гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий.

В тексте говорится: "ДО (тарифные ставки) педагогов дошкольного воспитания и обучения организаций дошкольного и среднего образования определяются с применением поправочного коэффициента к установленным размерам ДО: с 1 сентября 2023 года в размере 1,3."

Работникам лесной охраны и природоохранной деятельности установлена доплата 100% ДО за риски для жизни и здоровья.

Министерство экологии внесло поправки в Правила по установлению доплат и надбавок работникам в сфере лесного, рыбного и охотничьего хозяйства, в соответствии с которыми за работу, связанную с рисками угрозы причинения вреда здоровью и жизни работникам служб государственной лесной охраны РК, государственных инспекторов природоохранных учреждений и инспекторов специализированных организаций по охране животного мира, охраны, защиты, воспроизводства лесов и лесопользования, государственных предприятий воспроизводственного комплекса по зарыблению рыбохозяйственных водоемов и участков установлена доплата в размере 100% от должностного оклада.

Среднее образование

С 1 сентября 2023 года ученики 5–8 и 10 классов будут сдавать экзамен по казахскому языку.

Экзамен по казахскому языку проводится с целью оценивания освоения обучающимися содержания программ по предмету "Казахский язык" в школах с казахским языком обучения и по предмету "Казахский язык и литература" в школах с неказахским языком обучения при завершении академического года на уровне основного среднего (5–8 классы), общего среднего (10 класс) образования в письменной и устной форме в соответствии с ГОСО (аудирование (слушание), говорение, чтение, письмо).

Время проведения экзамена определяется педагогическим советом организации образования, задания составляются педагогами с соблюдением принципов академической честности и утверждается администрацией организации образования.

Итоговая оценка по предметам "Казахский язык", "Казахский язык и литература" выставляется на основании результатов экзамена (по пятибалльной шкале) и годовой оценки (по пятибалльной шкале) в процентном соотношении 30 на 70. Округление итоговой оценки проводится к ближайшему целому.

Промежуточная аттестация по итогам учебного года не проводится, за исключением предметов, указанных в правилах.

С 1 сентября 2023 года учителя могут выбирать учебники – Министерство просвещения утвердило правила.

Для выбора учебников и учебно–методических комплексов педагогами государственных школ, издательства ежегодно в течение 5 календарных дней со дня утверждения Перечня учебников для организаций среднего образования предоставляют в Республиканский научно–практический центр экспертизы содержания образования Министерства просвещения РК (РНП ЦЭСО) ознакомительную (демонстрационную) версию учебников и УМК в электронной форме. Ознакомительные (демонстрационные) версии учебников РНП ЦЭСО в электронной форме размещает на своем веб–ресурсе для изучения педагогами.

Управления образования областей, городов Астаны, Алматы и Шымкента совместно с издательствами организуют и проводят выставку "Жаңа оқу жылындағы мектеп оқулықтары" для педагогов, руководителей методических объединений, родителей и школьников с марта по апрель месяц текущего года.

После выбора педагогами учебников и УМК библиотекарь организации образования до 25 апреля указывает в ИС необходимое количество учебников и УМК в соответствии с численностью обучающихся организации образования.

Управления образования областей, городов Астаны, Алматы и Шымкента формируют итоговую заявку в ИС на приобретение учебников и УМК, в том числе в электронной форме с учетом контингента обучающихся и объема финансирования.

Также изменены Правила по подготовке, экспертизе, апробации и проведению мониторинга, изданию учебников для организаций среднего образования и учебно–методических комплексов для дошкольных организаций, организаций среднего образования. Так, основанием для подготовки учебников и УМК, в том числе электронных, служит Тематический план, формируемый РГП на ПХВ "Республиканский научно–практический центр экспертизы содержания образования" по согласованию с уполномоченным органом в области образования.

При тиражировании учебников и УМК для начального, основного среднего и общего среднего образования и УМК для дошкольного воспитания и обучения, включенных в Перечень учебников и УМК, на титульном листе прописывается гриф "Рекомендован Министерством просвещения Республики Казахстан".

При тиражировании учебных изданий, экспертиза которых проводилась за счет разработчика, не включенных в Перечень учебников и УМК, на титульном листе прописывается гриф "Рекомендован Республиканским научно–практическим центром экспертизы содержания образования Министерства просвещения Республики Казахстан". Грифы действительны до следующего издания.

Утверждены правила присуждения гранта Президента на оплату обучения одаренных детей в "Назарбаев Интеллектуальные школы" (НИШ).

Грант присуждается на конкурсной основе для обучения граждан РК путем проведения комплексного тестирования. В конкурсе могут принимать участие школьники 7–9 классов.

Комплексное тестирование для приема на обучение в 7–х классах состоит из двух тестов:

тест по оценке способностей к изучению предметов естественно–математического направления по разделам "Математика", "Количественные характеристики" (выявление навыков оперирования цифрами и способности видеть их взаимосвязь), "Естествознание";

языковой тест по разделам "Казахский язык", "Русский язык", "Английский язык".

В 8-9 классе комплексное тестирование состоит из раздела "Математика", по одному из разделов "Физика", "Химия", "Биология" по выбору участника конкурса, а также разделов "Казахский язык", "Русский язык", "Английский язык".

Размеры гранта составляют:

2 150 208 тенге в календарный год без учета проживания в общежитии;

3 036 859 тенге в календарный год с учетом проживания в общежитии.

Обновлены правила назначения на должности директоров школ и педагогов.

Теперь при выявлении сведений о совершении коррупционного преступления, уголовного правонарушения, нарушения норм педагогической этики, кандидат отстраняется от конкурса на занятие должности директора на любом этапе.

Одним из этапов конкурса является сертификация на знание законодательства. При прохождении сертификации количество вопросов уменьшили с 50 до 48. При этом на ответы, как и ранее дают 180 минут.

По истечении срока действия трудового договора директор назначается И.О. первого руководителя до завершения конкурсных процедур на срок, не более 6 месяцев, что оформляется допсоглашением к трудовому договору и приказом.

Добавлен новый Параграф 5, регламентирующий порядок отбора и подготовки лидеров изменений в образовании (так называемый Кадровый резерв, из которого будут назначать директоров школ).

Этапы отбора и подготовки лидеров изменений в образовании:

➣ отбор кандидатов;

➣ обучение с промежуточным оцениванием;

➣ стажировка;

➣ процедура итогового оценивания;

➣ формирование республиканского кадрового резерва

После прохождения отбора кандидатам нужно пройти тестирование на оценку компетенций (120 минут). Обучение проводят по образовательной программе в три уровня: базовый, продвинутый, профессиональный. Кандидатам, прошедшим обучение, стажировку и собеседование, выдается сертификат.

Лица, зачисленные в Кадровый резерв, назначаются на должность первых руководителей школ без прохождения конкурсных процедур в соответствии с решением работодателя путем заключения трудового договора и издания акта работодателя.

Министерство просвещения утвердило квоты для приема в колледжи и техникумы.

Квоты составляют для:

граждан из числа лиц с инвалидностью первой или второй группы, лиц с инвалидностью с детства, детей с инвалидностью – 1%;

ветеранов боевых действий на территории других государств, ветеранов, приравненных по льготам к ветеранам ВОВ, – 0,5%;

граждан из числа сельской молодежи на обучение по образовательным программам, определяющим социально–экономическое развитие села, – 35%;

лиц казахской национальности, не являющихся гражданами РК, – 4%;

детей–сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также граждан из числа молодежи, потерявших или оставшихся без попечения родителей до совершеннолетия, – 1%;

граждан РК из числа сельской молодежи, переселяющихся в регионы, определенные правительством РК, – 5%;

детей из семей, в которых воспитывается четыре и более несовершеннолетних детей, – 5%;

детей из числа неполных семей, имеющих данный статус не менее трех лет, – 1%;

детей из семей, воспитывающих детей с инвалидностью с детства, лиц с инвалидностью первой или второй группы, – 1%.

Утверждены формы документов строгой отчетности для школ и колледжей. В частности это формы классных журналов, табелей успеваемости учащихся, книга учета личного состава педагогов, личные дела учеников, книги выдачи аттестатов и дипломов и др.

В документе говорится, что классный журнал, журнал факультативных занятий, личное дело, книга учета личного состава педагогов и ряд других документов заполняются только в электронном формате, заполнение его в бумажном варианте не допускается.

Высшее образование

Казахстанским студентам с 1 сентября повысят стипендии.

Размер стипендий составит:

студентам, обучающимся в вузах, за исключением студентов, обучающихся по педагогическим направлениям подготовки и направлению "Здравоохранение", – 41 898 тенге (сейчас стипендия составляет 36 660 тенге);

студентам, обучающимся по педагогическим направлениям и по направлению подготовки "Здравоохранение", – 67 200 тенге (сейчас – 58 800 тенге);

интернам – 75 890 тенге (сейчас – 66 403 тенге);

магистрантам – 97 024 тенге (сейчас – 86 987 тенге);

магистрантам "Назарбаев Университет", – 181 250 тенге (сейчас – 162 500 тенге);

докторантам и докторантам по направлению подготовки "Здравоохранение" – 217 500 тенге (сейчас – 195 000 тенге);

врачам–резидентам и магистрантам по направлению подготовки "Здравоохранение" – 111 579 тенге (сейчас – 100 036 тенге);

магистрантам Академии правосудия при Верховном суде РК, направленным на обучение из государственных органов, – на уровне должностного оклада по последнему месту работы, но не ниже размера государственной стипендии, установленного для магистрантов, обучающихся по государственному образовательному заказу;

студентам, обучающимся в организациях образования, реализующих образовательные программы технического и профессионального образования по рабочим квалификациям, – 32 681 тенге (сейчас – 21 787 тенге).

студентам, обучающимся в организациях образования технического и профессионального (предусматривающие подготовку специалистов среднего звена), послесреднего образования, – 31 422 тенге (сейчас – 20 948 тенге).

Студентов–первокурсников, имеющих высокий балл по итогам ЕНТ или комплексного тестирования, вступительных экзаменов по предметам или в форме тестирования включили в пятую очередь по приоритету при распределении мест в общежитии.

Однако при этом будут учитывать материальное положение обучающегося, при предоставлении справки, подтверждающая принадлежность заявителя (семьи) к получателям государственной адресной социальной помощи.

МНВО утвердило правила отработки для выпускников вузов, отучившихся по гранту или квоте.

Выпускники из числа сельской молодежи, отучившиеся по педагогическим, медицинским, ветеринарным и с/х специальностям, отрабатывают соответственно в организациях образования, здравоохранения, подразделениях госорганов в области ветеринарии, ветеринарных организациях, организациях аграрного профиля, независимо от формы собственности, расположенных в сельской местности, не менее 3 лет.

Выпускники из числа сельской молодежи, обучившиеся по педагогическим, техническим и с/х специальностям, отрабатывают не менее 2 лет после окончания ОВПО в регионах для переселения.

Выпускники, освоившие педагогические и медицинские специальности, отрабатывают соответственно в организациях образования и здравоохранения не менее 3 лет.

Остальные выпускники, обучившиеся по другим специальностям, отрабатывают в организациях, независимо от формы собственности, не менее 3 лет.

В случае не отработки граждане обязаны возместить расходы в бюджет, которые были затрачены на их обучение. Однако, существует ряд случаев, когда от отработки могут освободить.

Наука

МНВО утвердило правила отбора претендентов и прохождения научных стажировок.

Документ содержит требования к претендентам, порядок приема и рассмотрения их документов, проведение конкурсного отбора, а также порядок прохождения стажировки.

В целом содержание нового документа повторяет действовавшие ранее правила, которые утверждало правительство.

Однако в приказ МНВО включили ряд новых приложений, которые существовали ранее в виде отдельных приказов:

➣ Перечень приоритетных направлений научных исследований для прохождения научных стажировок

➣ Инструкция по формированию списка ведущих зарубежных организаций высшего и (или) послевузовского образования, научных центров и иных организации, рекомендуемых для прохождения научных стажировок

➣ Нормы расходов на проживание, питание, приобретение научной литературы, определение вида и класса транспорта по проезду от места проживания до места прохождения стажировки

➣ Необходимый минимальный уровень знания государственного и иностранного языков для претендентов на прохождение научных стажировок

➣ Программа прохождения научной стажировки

➣ Типовой договор на прохождение научной стажировки

➣ Отчет о прохождении научной стажировки

Также утверждено Положение об апелляционной комиссии. В данную комиссию можно подать обращение о несогласии с принятым решением национального научного совета (ННС).

Комиссия рассматривает:

обращения участников конкурсов о несогласии по принятым решениям ННС;

вопросы соблюдения членами ННС Кодекса этики членов ННС;

обращения по результатам рассмотрения ННС промежуточных и итоговых отчетов о научной и (или) научно–технической деятельности, коммерциализации результатов научной и (или) научно–технической деятельности.

Комиссия не рассматривает:

обращения участников конкурса, заявки которых не были допущены на рассмотрение ННС;

обращения по вопросам уменьшения финансирования проектов и программ;

обращения по вопросам рассмотрения итогов мониторинга реализации научных, научно–технических проектов и программ, проектов коммерциализации результатов научной и (или) научно–технической деятельности, представляемых акционерным обществом "Национальный центр государственной научно–технической экспертизы" (далее – центр);

анонимные обращения;

обращения, в которых не изложена суть вопроса и не представлены достаточные обоснования и факты;

обращения по вопросам, связанным с увеличением или уменьшением баллов, выставленных ННС или полученных по результатам государственной научно–технической экспертизы.

Состав комиссии формируется из числа представителей уполномоченного органа, отраслевых уполномоченных органов, научных общественных объединений, экспертов, а также членов Высшей научно–технической комиссии, являющихся учеными, и утверждается приказом уполномоченного органа.

В состав комиссии не включаются члены ННС.

Ядерная, радиационная безопасность

Правила проведения экспертизы ядерной и радиационной безопасности утвердили в Казахстане.

Экспертиза проводится в целях осуществления независимой оценки безопасности ядерных установок, радиационных установок 1 и 2 категорий радиационной опасности на весь период времени, в течение которого они могут представлять потенциальную опасность.

Экспертизе подлежат:

проектная документация по выбору площадок размещения и строительству ядерных и радиационных установок;

проектная и эксплуатационная документация ядерных и радиационных установок;– проектная документация на техническую модернизацию ядерных установок и радиационных установок;

проектная и эксплуатационная документация по выводу из эксплуатации ядерных и радиационных установок.

Экспертизу проводят аккредитованные организации.

Национальный архив, архивные фонды

Утверждены Правила комплектования и хранения документов Национального архивного фонда и других архивных документов государственными и специальными государственными архивами.

Включение архивных документов в состав НАФ осуществляется на основе экспертизы ценности документов.

Архивные документы принимаются в архив в упорядоченном виде с НСА (научно–справочный аппарат) и страховыми копиями на особо ценные документы (при их наличии).

При приеме архивных документов проводится проверка физического, санитарно–гигиенического, технического состояния документов и страховых копий на особо ценные документы, а также комплектности учетных документов.

Прием электронных дел на государственное хранение осуществляется по цифровым каналам связи в соответствии с регламентирующим документом информационного взаимодействия между информационными системами.

Документы физических лиц, отнесенные к составу НАФ, принимаются в архив по договорам дарения, купли–продажи, завещанию или решению суда на основании решения экспертно–проверочной комиссии республиканского государственного архива, Архива Президента РК или МИО.

Цифровой майнинг

Требования к подключению цифровых майнеров к электрическим сетям утвердило Министерство энергетики.

Технические условия на подключение к электрическим сетям для цифровых майнеров выдаются энергопередающими организациями исключительно от трансформаторных подстанций напряжением 35 киловольт (кВ) и выше с разрешенной мощностью не менее 1 мегаватта (МВт) на основе заявления в произвольной форме и опросного листа.

Цифровые майнеры с установленной мощностью 5 МВт и более к опросному листу прикладывают схему внешнего электроснабжения, разработанную специализированной проектной организацией, имеющей лицензию на занятие проектной деятельностью.

Технические условия на подключение цифровых майнеров с заявленной мощностью свыше 5 МВт к электрической сети энергопередающей организации согласовываются с системным оператором.

Не допускается выдача технических условий энергопередающими организациями и потребителями, в случае осуществления субпотребителем деятельности по цифровому майнингу. Не допускается подключение объектов цифрового майнинга к сетям потребителей (в форме субпотребителей).

Обновлены правила учета и ведения реестра аппаратно–программного комплекса для цифрового майнинга.

Для получения государственной услуги услугополучатель направляет посредством объекта информатизации "Государственная база данных "Е–лицензирование" elicense.kz или через канцелярию услугодателя документы (заявление о включении в реестр/исключении из реестра и сведения об АПК) с приложением документов и сведений, изложенных в Перечне основных требований к оказанию государственной услуги.

При представлении услугополучателем полного пакета документов услугодатель рассматривает представленные документы в течение 5 рабочих дней с момента регистрации документов на соответствие требованиям правил для включения в реестр.

Срок выдачи уведомления об исключении из реестра – 2 рабочих дня.

Услуга электронная (частично автоматизированная), бумажная, оказывается бесплатно.

Недропользование

Утверждены правила выдачи разрешения на переход права недропользования, возникшего на основании контракта, лицензии на разведку или на добычу твердых полезных ископаемых, а также переход объектов, связанных с правом недропользования.

Для получения государственной услуги физические и юридические лица подают в канцелярию услугодателя или через ЕПН "Minerals.gov.kz" заявление о выдаче разрешения на переход права недропользования (доли в праве недропользования), возникшего на основании контракта на недропользование, лицензии на разведку или лицензии на добычу твердых полезных ископаемых, а также переход объектов, связанных с правом недропользования с приложением документов по перечню.

Все документы, прилагаемые к заявлению, должны быть составлены на государственном и русском языках.

Экспертная комиссия по вопросам недропользования рассматривает заявление и прилагаемые к нему документы в срок не более пятнадцати рабочих дней, а по крупным месторождениям – не более сорока пяти рабочих дней.

Разрешение на переход права недропользования (доли в праве недропользования) содержит указание на предельный размер передаваемой доли в праве недропользования или объектов, связанных с правом недропользования, а также на приобретающее лицо и выдается сроком на один год.

Также с 20 сентября лицензии на добычу твердых полезных ископаемых будут выдавать по–новому.

Теперь услугополучатель подает посредством единой платформы недропользователей "Minerals.gov.kz" заявление с предусмотренными документами согласно перечню. Копии документов, прилагаемых к заявлению, подлежат нотариальному заверению.

Заявление подается на казахском и русском языках.

Документы, прилагаемые к заявлению, составляются на казахском и русском языках. Копии документов, составленных на иностранном языке, прилагаемые к заявлению, представляются с переводом на казахский и русский языки, верность которого засвидетельствована нотариусом.

Заявления регистрируются в ЕПН "Minerals.gov.kz" с указанием уникального учетного номера, даты и времени (часы, минуты) регистрации.

Каждое заявление регистрируется отдельно.

Сведения о поданном заявлении будут размещаться на интернет–ресурсе компетентного органа и в ЕПН "Minerals.gov.kz" в течение двух дней со дня подачи заявления и содержать:

для граждан – фамилию, имя, отчество услугополучателя;

для юр. лиц – наименование юридического лица;

код блока (блоков) либо координаты территории, определяющие участок недр, который заявитель просит предоставить в пользование для добычи твердых полезных ископаемых;

дату и время поступления заявления.

Здравоохранение, ОСМС

Обновлены правила учета организаций здравоохранения, оказывающих услуги в рамках ГОБМП и ОСМС.

Учет осуществляет Фонд социального медицинского страхования.

Учет субъектов здравоохранения проводится посредством:

формирования и актуализации базы данных;

формирования и актуализации перечня субъектов здравоохранения, исключенных из базы данных;

формирования и актуализации перечня соисполнителей.

Формирование базы данных осуществляется фондом на веб–портале на постоянной основе на основании поданных субъектами здравоохранения заявок на включение.

При этом у организации здравоохранения должны быть:

лицензия на медицинскую деятельность;

непричастность к процедуре банкротства;

отсутствии ограничений на включение в базу;

лицензия на фармацевтическую деятельность;

лицензия на обращение с приборами и установками, генерирующими ионизирующее излучение;

лицензия на осуществление деятельности в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ, и прекурсоров;

разрешительный документ в сфере санитарно–эпидемиологического благополучия населения.

В правилах ОСМС изменения по взносам индивидуальных помощников.

Правила по ОСМС дополнены новыми нормами по определению порядка исчисления (удержания) и перечисления взносов на обязательное социальное медицинское страхование новой категорией плательщиков взносов – индивидуальными помощниками. Индивидуальным помощником является лицо, оказывающее услуги по сопровождению лица с инвалидностью первой группы, имеющего затруднение в передвижении, и оказанию помощи при посещении объектов.

При выплате индивидуальному помощнику материальной выгоды за счет средств бюджета исчисление (удержание) и перечисление взносов индивидуальных помощников будет осуществляться местными исполнительными органами или иными юридическими лицами.

При получении индивидуальным помощником доходов по договорам ГПХ взносы на ОСМС будут удерживаются от всех начисленных доходов по данным договорам. При этом, ежемесячный доход для исчисления взносов не должен превышать 10–кратный размер МЗП.

Перечисление взносов индивидуальных помощников осуществляются ежемесячно.

Гражданская оборона

МЧС внесены изменения в правила постановки на учет и снятия с учета защитных сооружений гражданской обороны.

Постановку на учет защитных сооружений гражданской обороны ведут территориальные подразделения уполномоченного органа в сфере гражданской защиты, государственные органы, а также организации, имеющие на балансе защитные сооружения.

Государственные органы и организации, имеющие на балансе защитные сооружения гражданской обороны ежегодно до 1 декабря соответствующего года представляют в территориальные подразделения уполномоченного органа информацию о состоянии защитных сооружений.

Перечень защитных сооружений гражданской обороны ведется территориальными подразделениями уполномоченного органа в сфере гражданской защиты по форме согласно приложению 1 к настоящим Правилам.

Корректировка перечня защитных сооружений гражданской обороны осуществляется ежегодно по состоянию на 1 января соответствующего года.

Инвентаризация защитных сооружений гражданской обороны проводится территориальными подразделениями уполномоченного органа в сфере гражданской защиты совместно с местными исполнительными органами не реже одного раза в 3 года.

В рамках инвентаризации осуществляется комплексное обследование защитных сооружений гражданской обороны.

В случае выявления защитных сооружений гражданской обороны не состоящих на учете территориальными подразделениями уполномоченного органа в сфере гражданской защиты осуществляется их постановка на учет.

В случае отсутствия собственника или отказа собственника от права собственности на защитное сооружение гражданской обороны, данный объект принимается на учет как бесхозяйная недвижимая вещь.

Также изменена процедура снятия с учета защитных сооружений гражданской обороны. В частности утверждена форма акта снятия с учета.

Промышленная безопасность

Внесены изменения в Правила обеспечения промышленной безопасности для опасных производственных объектов в нефтехимической, нефтеперерабатывающей отраслях, нефтебаз и автозаправочных станций.

В частности, предусмотрено, что техническое обслуживание резервуаров осуществляется по графику, утвержденному техническим руководителем. Насосное оборудование, полы и лотки насосных необходимо содержать в чистоте. Сточные воды после мытья пола и лотков, содержащие кислоты, щелочи, селективные растворители и другие едкие и вредные вещества, должны накапливаться в специальной емкости и перед спуском в канализацию обезвреживаться в строгом соответствии с технологическим регламентом.

Территория нефтебазы ограждается продуваемой оградой (металлическая или железобетонная решетчатая) из негорючих материалов высотой не менее 2 метров. Ограда располагается от зданий и сооружений (кроме административных) не менее чем на 5 метров.

Стены насосных станций закрытого типа белятся.

Отбирать пробу из железнодорожной цистерны допускается не ранее, чем через 10 минут после окончания ее заполнения. Пробу нефтепродукта пробоотборщик отбирает в присутствии наблюдающего.

Устройства для налива и отпуска нефтепродуктов размещаются в отдельных помещениях или на отдельных площадках.

Не допускается отпуск нефтепродуктов в стеклянную тару. Отпуск нефтепродуктов в тару, выполненную из полимерных материалов, допускается только при наличии на таре или в паспорте к ней маркировки предприятия–изготовителя о возможности ее использования для хранения нефтепродуктов.

Правоохранительные органы

Участковые полицейские будут проводить отчетные встречи с населением.

Встречи проводятся с целью:

повышения прозрачности, ответственности и подотчетности перед местным сообществом;

повышения уровня доверия граждан к полиции;

информирования и правового просвещения граждан о состоянии профилактики правонарушений, охраны общественного порядка и борьбы с преступностью;

развития системы общественного контроля;

обеспечения взаимодействия с государственными органами, общественными объединениями, организациями и гражданами в части предупреждения правонарушений.

Отчеты участкового инспектора полиции перед населением проводятся на сходах местного сообщества не реже 1 раза в квартал, с участием руководства территориального органа полиции и представителей акимата.

О встрече будут сообщать за 10 дней через СМИ, соцсети, а также через администрацию предприятий, учреждений и организаций.

Встречи должны проводиться в наиболее удобное для жителей время. Место проведения выбирается с учетом предполагаемого количества присутствующих. С учетом климатических условий допускается проведение отчетов на открытой местности, а также в онлайн формате.

Ход проведения отчета фиксируется на видеозапись и в протоколе, в котором отражается информация о времени, дате, месте проведения отчета, количестве участников, принятых решениях, а также жалобах, предложениях и замечаниях граждан, поступивших в ходе отчета.

В случае поступления жалоб, предложений и замечаний, не входящих в компетенцию полиции, они направляются по подведомственности или территориальности в госорганы с обязательным уведомлением инициатора.

Материалы отчетных встреч хранятся в соответствующем органе полиции по месту обслуживаемого административного участка в течение 1 года.

Государственные закупки, закупки квазигоссектора

Обновлен Перечень ТРУ, по которым способ осуществления госзакупок определяет уполномоченный орган.

Теперь закупки строительно–монтажных работ проводят способом конкурс с использованием рейтингово–балльной системы (ранее был конкурс).

Закупки работ по разработке проектно–сметной (типовой проектно–сметной) документации проводят способом конкурса с использованием рейтингово–балльной системы.

Закупки работ по разработке технико–экономического обоснования и градостроительных проектов проводят способом конкурса.

Напомним, ранее работы по разработке технико–экономического обоснования, проектно–сметной (типовой проектно–сметной) документации и градостроительных проектов закупали способом конкурса.

Обновлены критерии, влияющие на тендерное ценовое предложение в закупках квазигоссектора.

Тендерная документация дополнена двумя новыми критериями, которые будут влиять на тендерное ценовое предложение. Соответствующие изменения и дополнения внесены в Правила осуществления закупок отдельными субъектами квазигосударственного.

Теперь помимо трех ранее установленных критериев, дополнительными критериями являются:

нахождение потенциального поставщика в соответствующей административно–территориальной единице в границах области, городов республиканского значения и столицы по месту выполнения работ;

отрицательные значения.

Критерий нахождения поставщика будет применяться к потенциальным поставщикам, участвующим в закупках строительно–монтажных работ и работ по среднему ремонту и содержанию автомобильных дорог республиканского значения,

Критерий отрицательные значения – к потенциальным поставщикам, участвующим в закупках:

строительно–монтажных работ и работ по среднему ремонту и содержанию автомобильных дорог республиканского значения;

работ по разработке ТЭО, проектно–сметной документации и градостроительных проектов;

работ по комплексной вневедомственной экспертизе проектов строительства объектов; инжиниринговых услуги в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности.

Связь

Изменены Квалификационные требования для подтверждения соответствия на осуществление деятельности по предоставлению услуг в области связи.

Теперь квалификационные требования включают наличие квалифицированного состава технических руководителей и специалистов, не менее одной трети от общего числа инженерно–технических специалистов, имеющих профильное высшее, техническое или профессиональное образование в сфере телекоммуникаций.

Также в новой редакции изложена Форма сведений, содержащих информацию необходимую для осуществления деятельности по предоставлению услуг в области связи.

Строительство

В Правила организации застройки и прохождения разрешительных процедур в сфере строительства внесены изменения.

В новой редакции изложены:

Перечень основных требований к оказанию государственной услуги "Предоставление исходных материалов при разработке проектов строительства и реконструкции (перепланировки и переоборудования)"

Перечень основных требований к оказанию государственной услуги "Согласование эскиза (эскизного проекта)"

Состав и содержание эскиза (эскизного проекта) и технического проекта

Архитектурно – планировочное задание на проектирование (АПЗ).

Индустриализация

Утверждены Правила включения промышленно–инновационных проектов в единую карту индустриализации.

Критерии для включения:

инновационность – направленность на повышение экономической эффективности деятельности путем создания новых или значительно улучшенных продуктов;

конкурентоспособность – конкурентные преимущества в сравнении с аналогичными промышленно–инновационными проектами, выражающиеся в низкой себестоимости, высоком качестве, растущем спросе;

масштабность – значимость реализации для промышленного развития РК;

экспортоориентированность – наличие потенциала в устойчивом экспорте выпускаемой продукции;

производительность труда – соотношение объема производства и трудовых ресурсов, рабочего времени, потраченных на производство.

Включение проектов в единую карту индустриализации производится поэтапно:

первый этап – рассмотрение проекта в местном исполнительном органе области, города республиканского значения и столицы (далее – местный исполнительный орган);

второй этап – рассмотрение проекта в уполномоченном органе и национальном институте развития в области развития промышленности (далее – национальный институт);

третий этап – рассмотрение проекта на заседании штаба.

Реестр госуслуг

Внесены изменения в реестр государственных услуг.

В частности, в реестр добавлены новые госуслуги:

Подключение абонентского номера к учетной записи веб–портала "электронного правительства" (оказывает МЦРИАП) Постоянная регистрация по месту жительства иностранцев и лиц без гражданства, постоянно проживающих в РК (МВД) Временная регистрация по месту жительства иностранцев и лиц без гражданства, постоянно проживающих в РК и беженцев (МВД) Выдача повторных свидетельств или справок о регистрации актов гражданского состояния (Минюст) Выдача иностранцам и лицам без гражданства разрешения на временное проживание в РК (МВД) Оказание финансовой и материальной помощи обучающимся и воспитанникам государственных организаций образования (Министерство просвещения) Государственная регистрация (перерегистрация), снятие с регистрационного учета тракторов и изготовленных на их базе самоходных шасси и механизмов, прицепов к ним, включая прицепы со смонтированным специальным оборудованием, самоходных сельскохозяйственных, мелиоративных и дорожно–строительных машин и механизмов, а также специальных машин повышенной проходимости и выдача регистрационного документа (дубликата) и государственного номерного знака для них (МСХ) Регистрация цены на лекарственные средства и медицинские изделия (МЗ) Выдача санитарно–эпидемиологических заключений о соответствии объекта государственного санитарно–эпидемиологического надзора нормативным правовым актам в сфере санитарно–эпидемиологического благополучия населения и гигиеническим нормативам на объектах, расположенных в учреждениях уголовно–исполнительной (пенитенциарной) системы Комитета уголовно–исполнительной системы МВД РК (МВД) Тестирование социальных работников в сфере социальной защиты населения (МТСЗН) Предоставление информации о пенсионных выплатах и пособиях (МТСЗН) Возврат излишне (ошибочно) уплаченных социальных отчислений и (или) пени за несвоевременную и (или) неполную уплату социальных отчислений (МТСЗН) Возврат ошибочно перечисленных обязательных пенсионных взносов и (или) пени (МТСЗН) Прием документов для участия в конкурсе на прохождение научных стажировок (МНВО) Регистрация диссертаций, защищенных на соискание ученой степени доктора философии (PhD), доктора по профилю (МНВО) Предоставление информации об учредителях и долях в уставном капитале (в т.ч. долей иностранного участия) (Минюст) Выписка из реестра юридических лиц (из Национального реестра бизнес–идентификационных номеров) (Минюст) Предоставление информации об освобождении с должности руководителя юридического лица (Минюст) Выдача копии документа, подтверждающего ликвидацию юридического лица (Минюст) Прием заявлений о предстоящей ликвидации юридического лица (Минюст) Выдача приложения к лицензии на занятие судебно–экспертной деятельностью, в том числе судебно–медицинской, судебно–наркологической и судебно–психиатрической экспертизами (Минюст) Выдача лицензии на добычу общераспространенных полезных ископаемых (МИИР) Возврат излишне (ошибочно) зачисленных сумм отчислений, взносов и (или) пени за несвоевременную и (или) неполную уплату отчислений и (или) взносов обязательного социального медицинского страхования (МЗ) Предоставление копий документов из земельно–кадастрового дела (МСХ) Актуализация (корректировка) сведений государственного земельного кадастра (МСХ) Определение потерь сельскохозяйственного производства при изъятии сельскохозяйственных угодий для целей, не связанных с ведением сельского хозяйства (МСХ) Согласование проектируемых границ административно–территориальных единиц с графическими данными информационной системы единого государственного кадастра недвижимости (МСХ) О выдаче дубликата договора аренды на земельный участок (МСХ).

Социальная защита населения

Министерство труда утвердило Типовое положение о специальной комиссии.

Специальная комиссия – комиссия, создаваемая решением акима по рассмотрению заявлений граждан, претендующих на оказание социальной помощи.

Комиссия является постоянно действующим коллегиальным органом и работает на принципах гласности, открытости, коллегиальности и беспристрастности.

Основной функцией комиссии является вынесение заключения о необходимости оказания социальной, с указанием размера социальной помощи в каждом отдельном случае.

В состав комиссии включаются представители заинтересованных структурных подразделений местного исполнительного органа, в том числе организаций и уполномоченных органов образования, здравоохранения, социальной защиты, работников правоохранительных органов, общественных объединений.

Комиссия в течение двух рабочих дней со дня получения полного пакета документов от местного уполномоченного органа рассматривает представленные документы и путем открытого голосования принимает решение о необходимости оказания социальной помощи.

Решение комиссии считается принятым, если за него подается большинство голосов от общего количества членов комиссии. В случае равенства голосов голос председателя комиссии считается решающим.

Утверждены новые Правила использования портала социальных услуг. Документ определяет порядок использования портала социальных услуг пользователями, в том числе участниками портала и поставщиками. В целом содержание правил идентично ранее действовавшим правилам. Документ принят в связи с принятием Социального кодекса.

Документооборот, ЭДО

Правила документирования, управления документацией и использования систем электронного документооборота в государственных и негосударственных организациях утвердило Министерство культуры и спорта.

Правилами регламентированы:

Порядок документирования, подготовки и оформления документов; Порядок управления документацией, организация документооборота в государственных и негосударственных организациях (обработка входящей, исходящей документации, внутренних документов, Порядок использования ЭЦП, хранение бланков и печатей) и др.

В целом содержание документа повторяет правила, которые ранее утверждало правительство.

Государственный аудит

Внесены поправки по вопросам внешнего государственного аудита и финансового контроля.

В новой редакции изложены Правила проведения внешнего государственного аудита и финансового контроля.

Правила определяют порядок формирования перечня объектов государственного аудита Высшей аудиторской палаты РК и ревизионных комиссий областей, городов республиканского значения, на соответствующий год, планирования, проведения внешнего государственного аудита, оформления документов по его итогам, осуществления финансового контроля, организации мониторинга и контроля исполнения рекомендаций, данных в аудиторском заключении, и предписаний органов внешнего государственного аудита и финансового контроля по результатам внешнего государственного аудита, освещения в СМИ результатов аудиторского мероприятия и учет материалов государственного аудита.

Государственный аудит проводится на основе перечня объектов государственного аудита Высшей аудиторской палаты (Ревизионной комиссии) на соответствующий год. Перечень формируется в Интегрированной информационной системе Высшей аудиторской палаты.

Также внесены поправки в Процедурный стандарт внешнего государственного аудита и финансового контроля по осуществлению контроля качества органами внешнего государственного аудита и финансового контроля по вопросам контроля качества и подготовки проекта аудиторского отчета.

Аудиторская деятельность

Изменены процедуры повышения квалификации аудиторов

В Правила повышения квалификации аудиторов, порядок получения и форму сертификата о прохождении курсов по повышению квалификации аудиторов внесены следующие изменения:

предоставлена возможность аудитору право выбора ПАО, где можно пройти повышение квалификации, и исключена конкретизация для аудиторов, являющихся членами ПАО;

исключена излишняя конкретизация навыков, которые необходимо развивать аудитору, и объединено в общее понятие "профессиональные навыки";

разрешено проведение курсов повышения квалификации не только профессиональным организациям, но и организациям, определенным профессиональной организацией;

разрешено опубликовывать на интернет–ресурсе профессиональной организации перечень центров по обучению в целях исключения случаев обучения аудиторов в "стихийных" обучающих центрах с низким качеством программ обучения;

установлен для ПАО и аудиторских организаций порядок публикации списка членов в качестве права, а не обязанности;

разрешено профорганизации при проведении курсов повышения квалификации аудиторов в режиме онлайн использовать не только собственный дистанционный веб–портал (платформу), но и арендованный;

в новой редакции изложена форма Сертификата о прохождении курсов по повышению квалификации аудиторов.

Аудиторы проходят курсы повышения квалификации в количестве 120 часов обучения за 3 года, но не менее 20 часов в год. Данный период начинается с года, следующего за годом получения квалификационного свидетельства "аудитор".

В трехлетний период не включается, перерыв в стаже работы аудитора в экономической, финансовой, контрольно–ревизионной или в правовой сферах, или в области научно–преподавательской деятельности по бухгалтерскому учету и аудиту в высших учебных заведениях, а также отпуск без сохранения заработной платы по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста.

Единство измерений

Совместным приказом МИИР и МТИ утвержден перечень измерений, относящихся к государственному регулированию в области гражданской авиации, автомобильных дорог, железнодорожного транспорта, автомобильного транспорта, водного транспорта, энергосбережения и повышения энергоэффективности, строительства, жилищно–коммунального хозяйства, оборонно–промышленного комплекса.



