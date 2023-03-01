Ценный партнер по ключевым вопросам: зачем Энтони Блинкен приезжал в Казахстан

28 февраля состоялся официальный визит госсекретаря США Энтони Блинкена в Казахстан в рамках формата С5+1. Зачем нужна была эта встреча и что она дает Казахстану, читайте в материале Zakon.kz.

28 февраля американский госсекретарь Энтони Блинкен прибыл в Центральную Азию для участия в министерской встрече глав внешнеполитических ведомств стран Центральной Азии и США в формате С5+1.

Оценка казахстанских реформ от Энтони Блинкена

Формат С5+1 создан в 2015 году, схожие форматы Центральная Азия имеет и с другими странами странами – Индией, Японией, Кореей и т.д. Советник директора Казахстанского института стратегических исследований, политолог Аскар Нурша считает, что это успешный, хорошо зарекомендовавший себя формат.

"Там обсуждаются, как правило, не двусторонние вещи, а именно общерегиональные вопросы. В рамках формата С5+1 обсуждались вопросы расширения сотрудничества США со странами Центральной Азии как региона. Обсуждались дальнейшие пути расширения данного сотрудничества. И, например, в данном случае, если обратиться к комментарию Блинкена, он сообщил, что обсуждались вопросы расширения партнерства. США заинтересованы в дальнейшей работе данного формата. Сам визит госсекретаря как раз показывает, что данный формат играет важную роль во внешней политике США". Аскар Нурша

Эксперты не считают, что приезд Энтони Блинкена как-то спровоцирован событиями на геополитической арене в регионе – встреча эта регулярная, а графики государственных мужей согласовываются заблаговременно.

"Если посмотреть на график визитов, Блинкен посетит Казахстан, Узбекистан, Индию, где будет встреча по линии G20. Такие графики обычно согласовываются по дипломатическим каналам заранее. Ничего неожиданного не произошло. Приезжают министры иностранных дел стран Центральной Азии. У них тоже графики. То есть нужно согласовать общий график мероприятий. Обычно такое готовится заблаговременно". Аскар Нурша

Политолог Замир Каражанов также отметил, что встреча была запланирована заранее, но только российско-украинский конфликт немного поменял повестку.

"Это регулярная встреча в формате С5+1 стран Центральной Азии и США. Она проводится на регулярной основе с 2015 года. Тогда в первый раз эта встреча проходила в Вашингтоне, и страны договорились, что будут собираться. Из-за пандемии следующая встреча проходила онлайн. В этот раз ее провели в Астане. Единственное отличие в том, что нынешняя встреча прошла в сложный геополитический отрезок времени, и отсюда, конечно, немного другая повестка была". Замир Каражанов

Прибыв в Казахстан, Энтони Блинкен первым делом встретился с президентом Касым-Жомартом Токаевым, который отметил, что США являются одним из крупнейших инвесторов Казахстана с общим объемом инвестиций более 62 млрд долларов. Он подчеркнул, что у США и Казахстана надежные партнерские отношения в таких областях, как безопасность, энергетика, торговля и инвестиции.

Фото: akorda.kz

"Поэтому мы готовы к дальнейшему развитию этого сотрудничества. Пользуясь этой возможностью, я хотел бы выразить нашу признательность за постоянную и твердую поддержку Соединенными Штатами нашей независимости, территориальной целостности и суверенитета". Касым-Жомарт Токаев

Энтони Блинкен в ответ выразил надежду на объединение региона, что "пойдет на пользу и народам Центральной Азии, и США". И заверил, что Штаты намерены взаимодействовать на самом высоком уровне. Также американский дипломат дал высокую оценку политическим и экономическим преобразованиям в Казахстане.

"Эти реформы являются важной причиной того, что иностранные инвесторы, в том числе и США, обращаются к Казахстану. И мы были одним из первых государств, которые это сделали, и продолжаем вливать в экономику более 50 млрд долларов с 1991 года". Энтони Блинкен на пресс-конференции в Астане

Эксперт Казахстанского института общественного развития Риззат Елюбаев считает, что для Казахстана была важна американская оценка политических преобразований.

"Здесь Блинкен поддержал те процессы, которые происходят. И, наверное, главным описывающим это является тезис господина Токаева, что приезд Блинкена в Казахстан придаст дополнительный импульс в целом региону и в частности казахстанско-американским отношениям". Риззат Елюбаев

Также Энтони Блинкен провел переговоры с главой МИД Казахстана Мухтаром Тлеуберди, который отметил, что двусторонний товарооборот увеличился на треть и достиг 2 млрд долларов.

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"Отрадно видеть, что госсекретарь Блинкен привержен сотрудничеству с Центральной Азией и сейчас совершает первый визит в этот регион". Мухтар Тлеуберди

Санкции и жесткий политический выбор

Хоть формат С5+1 и был создан еще в годы президентства Барака Обамы, текущая геополитическая обстановка не может не влиять на призму этих встреч.

"Конфликт между Россией и Украиной начал расширяться и вовлекать в свою орбиту все больше и больше государств. Усиливается санкционный режим, понятно, что он оказывает влияние на экономику России. Но часть этой экономической турбулентности передается Казахстану в виде инфляции и т.д. Например, под влиянием обострения отношений мы видим, что Польша закрыла границу Беларуси для прохождения транспортных грузов. Учитывая, что это очень важное направление транзитное, осуществляется перевозка грузов в том числе Казахстана, это не могло не затронуть и интересы казахстанских грузоперевозчиков. И в целом под влиянием этого конфликта идет трансформация мирового рынка – прерываются цепочки поставок, многие компании вынуждены искать новые пути для транспортировки своих грузов в Центральной Азии". Аскар Нурша

Аскар Нурша отметил, что многие страны сегодня стоят перед дилеммой – кого поддержать в этом конфликте. Но есть и те, кто не хочет стоять перед таким жестким выбором, они хотят развивать дружественные отношения, стабильные экономические связи как с Россией, так и с Западом. К таким странам относится и Казахстан.

"Само голосование в Генассамблее по украинскому вопросу как раз выявило достаточно большое количество стран, воздержавшихся от голосования. И в их числе ведущие экономические партнеры Казахстана. Тот же Китай, та же Индия. Многие стремятся в целом не вовлекаться в конфликт, не находиться в ситуации жесткого политического выбора". Аскар Нурша

Эти слова подтверждаются цитатой Мухтара Тлеуберди на пресс-конференции в Астане. Он отметил, что Казахстан имеет исторические связи как с Россией, так и с Украиной. Экономики стран взаимосвязаны уже длительное время.

"И именно по этой причине эта ситуация является очень сложной для нас, нашей экономики, и мы пытаемся избежать негативных воздействий, санкций. (...) Казахстан продолжает выполнять свою многовековую внешнюю политику, и тем самым мы пытаемся сохранить систему сдержек и противовесов, с тем чтобы обеспечить взаимовыгодное сотрудничество и взаимоотношение со всеми странами мира". Мухтар Тлеуберди

Фото: Zakon.kz

Блинкен, конечно же, высказывался на тему санкций в отношении России и как это влияет на Центральную Азию. Он подчеркнул, что ограничения "появились не просто так, а наложены в ответ на российскую агрессию не только против Украины, но и против основных принципов устава ООН – территориальной целостности, суверенитета". Он заверил, что страны, накладывающие санкции, делают это для того, чтобы оказать давление на Россию. Но неизбежное влияние этих санкций на Центральную Азию США, по его словам, пытаются компенсировать денежными вливаниями.

"Агрессия России оказывает влияние не только на Украину, но и на другие страны. Мы поддерживаем страны С5+1, чтобы они развивали новые торговые партнерства. Мы говорили с нашими партнерами по Центральной Азии о том, каким образом мы работаем со странами региона. Мы выделили 25 млн долларов, находим новые пути и новые экспортные рынки. Мы очень хорошо понимаем последствия, которые оказывают российские санкции". Энтони Блинкен

В то же время Мухтар Тлеуберди отметил, что Казахстану удается избежать вторичных санкций благодаря регулярным консультациям с администрацией США, за что он поблагодарил американского коллегу.

"С двух сторон назначены национальные координаторы, они на регулярной связи. И американская сторона, мы благодарны, заранее информирует нас о возможных кейсах, по которым возможны вторичные санкции. На сегодня у нас нет казахстанских компаний или секторов, которые бы находились под вторичными санкциями". Мухтар Тлеуберди

Обсуждение вопросов территориальной целостности

Помимо готовности оказывать экономическую поддержку Энтони Блинкен не раз высказался о важности суверенитета стран Центральной Азии. По его словам, США поддерживают территориальную целостность, помогают различными способами развивать свои собственные потенциалы для роста экономического развития и для устойчивости развития общества. Посыл госсекретаря отметил и Риззат Елюбаев.

"Все-таки главное заявление было об оказании экономической поддержки, но серьезный блок вопросов касался безопасности в Центральной Азии". Риззат Елюбаев

Энтони Блинкен выразил озабоченность, что агрессия России против принципов устава ООН может породить и другие прецеденты.



"Если они (принципы устава ООН. – Прим. ред.) будут нарушены, то Россия сможет направить агрессию против других стран. Тогда некоторые страны могут посмотреть на Россию и подумать, если Россия может это сделать, то и мы можем. Мы должны это прекратить, поэтому важно, чтобы все страны объединились и сказали: "Нет". Я не могу говорить конкретно о каких-то идеях и планах России, все это зависит от того, что произойдет в Украине. Но мы должны стоять все вместе, чтобы защитить принципы, которые нарушает Россия, и это предоставит нам всем возможность жить в мире". Энтони Блинкен

Мухтар Тлеуберди, в свою очередь, подчеркнул, что на сегодня Казахстан не видит угрозы со стороны России, так как она является близким партнером. Кроме того, две страны связывают членство в ЕАЭС, ОДКБ, СНГ. И поэтому Казахстан рассматривает взаимоотношения с Россией в качестве альянса, который функционирует в рамках этих многосторонних структур.

"Мы на данный момент не видим или не ощущаем каких-либо рисков или угроз со стороны Российской Федерации. Что же касается двустороннего сотрудничества или двусторонних взаимоотношений, у нас имеется солидная правовая база. Еще один важный момент – мы завершили делимитацию границ между Россией и Казахстаном. Вы знаете, что это самая длинная сухопутная граница в мире, которая насчитывает 7,5 тыс. км, и 70% этой границы уже были отмечены или демаркированы". Мухтар Тлеуберди

Сверка часов

В целом, по мнению Аскара Нурши, это заседание можно рассматривать как некую попытку обсудить формат экономического и политического сотрудничества на фоне происходящих процессов.

"Как выработать более эффективные пути экономического взаимодействия. Я считаю, что и для США, и для Центральной Азии эта встреча была полезной в плане сверки часов, более четкого понимания позиции друг друга". Аскар Нурша

На этом турне Энтони Блинкена по Центральной Азии не заканчивается. Поблагодарив казахстанцев за гостеприимство, госсекретарь продолжил свою командировку. Следующими странами, которые он посетит, будут Узбекистан и Индия.