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Блинкен прибыл в МИД Казахстана

Блинкен прибыл в МИД Казахстана Фото: Telegram/pressmfakz
28 февраля 2023 года государственный секретарь США Энтони Блинкен прибыл в Министерство иностранных дел Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Как уточнили во внешнеполитическом ведомстве, Энтони Блинкен проведет переговоры с министром иностранных дел Казахстана Мухтаром Тлеуберди.

Блинкен прибыл в МИД Казахстана

Фото: Telegram/pressmfakz

Блинкен прибыл в МИД Казахстана

Фото: Telegram/pressmfakz

Ранее сообщалось, что государственный секретарь США прилетел в Астану ночью 28 февраля 2023 года.

О том, что Энтони Блинкен посетит Казахстан, стало известно 24 февраля. Тогда в МИД уточнили, что первый официальный визит в Казахстан государственный секретарь США совершит 28 февраля.

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Сообщалось, что в Астане Энтони Блинкен встретится с президентом Касым-Жомартом Токаевым, с заместителем премьер-министра - министром иностранных дел Мухтаром Тлеуберди, а также примет участие в министерской встрече глав внешнеполитических ведомств стран Центральной Азии и США в формате С5+1. На повестке дня – вопросы дальнейшего развития регионального сотрудничества и партнерства с США.

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