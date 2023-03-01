В Туркестане открыли памятник Аднасу Мендересу

В Международном казахско-турецком университете имени Ходжи Ахмеда Ясави в городе Туркестане состоялось открытие памятника выдающемуся государственному и общественному деятелю Турецкой Республики Аднану Мендересу.

Глава области подчеркнул важность укрепления духовных связей с братскими государствами в Туркестане, который является духовным центром тюркского мира.





Фото: пресс-служба акимата Туркестанской области

"Всем нам известно, что Аднан Мендерес, политик мирового уровня, занимавший пост премьер-министра Турецкой Республики, является общей фигурой для тюркских народов. В 50-х годах прошлого века он руководил процессом переселения казахов в Турцию, который длился почти четыре года. Поэтому наш долг – возродить имя Аднана Мендереса, человека, который в те годы заботился о казахском народе. В связи с этим в прошлом году по поручению главы государства Касым-Жомарта Токаева одной из улиц города Туркестана было присвоено имя Аднана Мендереса. Возрождение имени человека, который связал две страны в Туркестане, является закономерным. В этом году в Турции произошло землетрясение, от которого пострадали наши турецкие братья. В это непростое время казахский народ оказал поддержку, активно поддержав поручение нашего президента. Это знак глубокой связи между двумя братскими странами". Дархан Сатыбалды

На торжественном собрании были возложены цветы к памятнику. Айтыскер Бекарыс Шойбеков рассказал о единстве двух стран, представитель ректора МКТУ Пеями Баттал выразил теплые слова благодарности казахскому народу.





Фото: пресс-служба акимата Туркестанской области

Он поблагодарил неравнодушных жителей Казахстана, население и руководство Туркестанской области, оказавших поддержку Турции в ликвидации последствий стихийного бедствия.







Фото: пресс-служба акимата Туркестанской области

Участники мероприятия посадили дерево на клумбе возле памятника Аднану Мендересу.





Фото: пресс-служба акимата Туркестанской области

Напомним, Аднан Мендерес – турецкий политик, премьер-министр Турции в 1950-1960 годах. Один из лидеров, внесших вклад в развитие Турции. Политический деятель способствовал и поддерживал переселение казахов из Пакистана в Турцию. Казахская миграция, начавшаяся в 1952 году, продолжалась несколько лет.

