Погибшим туристам группы Дятлова открыли памятник в России

20 сентября в городе Екатеринбурге состоялось торжественное открытие памятника группе Дятлова, сообщает Zakon.kz.

Памятник представляет собой каменную глыбу весом 12,5 тонны с табличкой, где высечены имена всех девяти погибших туристов. Об этом передает "АиФ". У подножия камня стоят лыжи и рюкзак с открытым карманом для цветов.

Фото: ural.aif

По данным источника, памятник обошелся меценатам в сумму около одного млн рублей.

Днями ранее стало известно, что Россия рассматривает вариант проведения Всемирных игр кочевников.