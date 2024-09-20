Погибшим туристам группы Дятлова открыли памятник в России
Фото: ural.aif
20 сентября в городе Екатеринбурге состоялось торжественное открытие памятника группе Дятлова, сообщает Zakon.kz.
Памятник представляет собой каменную глыбу весом 12,5 тонны с табличкой, где высечены имена всех девяти погибших туристов. Об этом передает "АиФ". У подножия камня стоят лыжи и рюкзак с открытым карманом для цветов.
Фото: ural.aif
По данным источника, памятник обошелся меценатам в сумму около одного млн рублей.
Днями ранее стало известно, что Россия рассматривает вариант проведения Всемирных игр кочевников.
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