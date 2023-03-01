Казахстанцы могут получить информацию об отсрочке и освобождении от призыва в армию через SMS

С 1 марта 2023 года казахстанцы могут в проактивном формате без единого документа получить госуслугу о статусе прохождения воинской службы, сообщает Zakon.kz.

По информации АО "Национальные информационные технологии", информация об освобождении и отсрочке гражданам от призыва предоставляется в рамках требований Закона РК о воинской службе и статусе военнослужащих.



"Призывники получат уведомление посредством SMS-сообщения от 1414 о статусе призыва в армию. Данное оповещение получают молодые парни в возрасте 18-27 лет, подходящие под требования Закона РК о воинской службе, содержащиеся в государственных базах данных", – говорится в сообщении.

Проактивная услуга запущена с 1 марта текущего года.

На данный момент уведомления поступают по двум статусам:

отсрочка от воинской службы;

освобождение от воинской службы.

При этом в АО "НИТ" отметили, что сообщения получат только те граждане, которые зарегистрированы в базе мобильных граждан (БМГ).

"При совместной работе МЦРИАП РК, Минобороны РК и АО "НИТ" услуга по отсрочке и освобождению от прохождения воинской службы переведена в проактивный формат. Теперь благодаря этому многие призывники знают свой статус заранее. Проактивные услуги удобны тем, что государство само предлагает нужную нам услугу, исключая необходимость сбора документов услугополучателем. Так, с 1 марта 2023 года уже 320 тыс. призывников получили SМS-сообщения от 1414", – сказал председатель правления АО "НИТ" Ростислав Коняшкин.

Услуга запущена благодаря интеграциям Информационно-аналитической системы Smart Data Ukimet АО "Национальные информационные технологии" с базами данных государственных органов РК, в том числе с базой данных Министерства обороны РК.



