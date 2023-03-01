Қаз
#Ситуация в Украине #Выборы в Мажилис #Землетрясения в Турции
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Казахстанцы могут получить информацию об отсрочке и освобождении от призыва в армию через SMS

казахстанцы могут получить отсрочку или освобождение от призыва в армию проактивно Фото: unsplash
С 1 марта 2023 года казахстанцы могут в проактивном формате без единого документа получить госуслугу о статусе прохождения воинской службы, сообщает Zakon.kz.

По информации АО "Национальные информационные технологии", информация об освобождении и отсрочке гражданам от призыва предоставляется в рамках требований Закона РК о воинской службе и статусе военнослужащих.

"Призывники получат уведомление посредством SMS-сообщения от 1414 о статусе призыва в армию. Данное оповещение получают молодые парни в возрасте 18-27 лет, подходящие под требования Закона РК о воинской службе, содержащиеся в государственных базах данных", – говорится в сообщении.

Проактивная услуга запущена с 1 марта текущего года.

На данный момент уведомления поступают по двум статусам:

  • отсрочка от воинской службы;
  • освобождение от воинской службы.

При этом в АО "НИТ" отметили, что сообщения получат только те граждане, которые зарегистрированы в базе мобильных граждан (БМГ).

"При совместной работе МЦРИАП РК, Минобороны РК и АО "НИТ" услуга по отсрочке и освобождению от прохождения воинской службы переведена в проактивный формат. Теперь благодаря этому многие призывники знают свой статус заранее. Проактивные услуги удобны тем, что государство само предлагает нужную нам услугу, исключая необходимость сбора документов услугополучателем. Так, с 1 марта 2023 года уже 320 тыс. призывников получили SМS-сообщения от 1414", – сказал председатель правления АО "НИТ" Ростислав Коняшкин.

Услуга запущена благодаря интеграциям Информационно-аналитической системы Smart Data Ukimet АО "Национальные информационные технологии" с базами данных государственных органов РК, в том числе с базой данных Министерства обороны РК.


Читайте также

Синоптики рассказали, какой будет погода в Казахстане 2 марта

В Астане почтили память умерших от COVID-19 медиков

Алматинцам показали оборудование и технику, используемую при разборе завалов в Турции

Лариса Черненко
Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Энтони Блинкен поблагодарил казахстанцев за прием по-казахски
Энтони Блинкен поблагодарил за прием на казахском языке
Питт Джоли фото комментарии
Брэд Питт заинтриговал поклонников совместным фото с Анджелиной Джоли
Как определить размер гарантии по вашему депозиту?
Как определить размер гарантии по депозиту в Казахстане
машинка, богатые, деньги
В Казахстане подсчитали бизнесменов с миллионными доходами
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления