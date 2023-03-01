У кого Казахстан занимает деньги, какие внешние займы привлекает и насколько вырос внешний долг страны

Внешний долг Казахстана зачастую вызывает разные эмоции среди населения. Для того, чтобы обсудить, что такое внешний долг и понять его основные параметры, мы встретились с вице-министром финансов Дауреном Кенбеилом, который детально рассказал об этом корреспонденту Zakon.kz.

– Даурен Маратович, как вы относитесь к столь повышенному вниманию со стороны общества к теме внешнего долга?

– Да, как вы правильно отметили, активная часть населения нашей страны очень обеспокоена состоянием госдолга, а особенно – внешним долгом государства. И это правильно, население и общественность должны быть предельно информированы о состоянии долга государства, в том числе внешнего. Общественный и народный контроль очень важен для прозрачности государственных и экономических процессов в нашей стране. Чувствительность вопроса внешнего долга характерна не только для нашей страны, но и для многих других стран. Так что я думаю, что это нормальный процесс диалога населения с государством. Мы должны предельно ясно разъяснять людям вопросы, связанные с внешним долгом в том числе, и для этого я с радостью согласился обсудить эти вопросы открыто и доступно.

– Скажите, пожалуйста, какой на сегодняшний день государственный внешний долг и кому из внешних кредиторов мы должны?

– В первую очередь хотел бы разъяснить, что из себя представляет внешний долг государства. Внешний долг государства – это на сегодня внешние долги Правительства перед международными финансовыми организациями (Международный Банк Реконструкции и Развития, Азиатский Банк Развития, Европейский Банк Реконструкции и Развития, Исламский Банк Развития, Азиатский Банк Инфраструктурных Инвестиций), правительственными организациями иностранных государств (Эксимбанк КНР, Кувейтский Фонд Арабского Экономического Развития, Японским Агентством Международного Сотрудничества) и долги по облигациям, выпущенным на внешних рынках капитала. То есть вопреки устоявшемуся мнению государство привлекает внешние займы не у иностранных государств, как многие могли неверно подумать, а у международных финансовых организаций либо у иностранных юридических лиц, которые изъявили желание приобрести наши облигации на международных рынках капитала.

На последнюю отчетную дату (1 января 2023 года) государственный внешний долг составил 17,0 млрд долл. США, или 7,6% к ВВП. Наибольшую долю внешнего долга в размере 59% составляют облигации, выпущенные на внешних рынках, на сумму, эквивалентную 10 млрд долл. США. Остальная часть внешнего долга в размере 41%, или 7 млрд долл. США, приходится на займы международных финансовых организаций, таких как МБРР, АБР, ЕБРР, ИБР, АБИИ, а также займы правительственных организаций иностранных государств (Эксимбанк КНР, КФАЭР, ЯАМС).

– А можно узнать более подробно про валютную структуру государственного долга?

– В структуре внешнего долга государства основную долю занимают долги в долларах США, это порядка 65%. Далее 26% – это долг в валюте евро и 7% – долг в российских рублях от выпуска облигаций на российском фондовом рынке в 2020 и 2021 годах. Небольшую долю в размере 2% занимают долги в прочих валютах, это, в частности, долг в японских йенах, китайских юанях, кувейтских динарах и в СДР. Как вы видите, наибольшую долю во внешнем долге занимают валюты доллар США и евро. Это потому, что доллар и евро – наиболее ликвидные и свободно конвертируемые валюты на мировых финансовых рынках.

Поэтому если какая-либо страна хочет привлечь большие объемы средств по относительно низкой ставке, она привлекает займы в долларах США или в евро, поскольку именно в этих валютах внешние кредиторы держат основную долю своей ликвидности. Однако нужно, тем не менее, продолжать работу по дальнейшей диверсификации валютной корзины. И мы со своей стороны рассматриваем и другие альтернативные рынки с возможностью привлечения ликвидности на азиатских финансовых рынках и рынках исламских финансов.

– Как бы вы оценили уровень нашего государственного внешнего долга? Каким считается допустимый уровень внешнего долга государства?

– В целом валютная структура госдолга достаточна сбалансирована и не создает больших рисков для бюджета, связанного с валютными колебаниями долга. В общем объеме госдолга доля внешнего долга небольшая и составляет 31%. Тем самым в составе госдолга преобладает внутренний долг в национальной валюте, составляя 69%.

Если говорить о международной практике, то в качестве приемлемого уровня внешнего долга международные рейтинговые агентства и различные международные эксперты называют поддержание доли внешнего долга в пределах 40-50%. Если сравнить состояние внешнего долга со странами ближнего зарубежья, то, к примеру, у наших соседей – Узбекистана – внешний долг государства составляет 23 млрд долл. США, в России он составляет 56 млрд долл. США, а в Китае – порядка 454 млрд долл. США. Кроме того, как вы наверняка знаете, в прошлом году была принята новая Концепция управления государственными финансами до 2030 года, которая устанавливает долговые ограничения на внешний долг. В ней предусматривается, что объем внешнего долга Правительства с учетом внешнего гарантированного государством долга и внешнего долга субъектов квазигосударственного сектора в общем объеме не должен превышать 75% от суммы валютных активов Национального фонда.

На сегодня этот показатель соблюдается, и совокупный внешний долг составляет 70% от общей суммы валютных активов Нацфонда. Таким образом, путем соблюдения данного ограничения будет поддерживаться положительный баланс валютных активов над внешним долгом государственного сектора. Это важный показатель, который показывает общественности и потенциальным инвесторам запас прочности нашего государства по отношению к принятым обязательствам. Хотелось бы также отметить, что возможность заимствования государством в больших объемах и на длительный срок подтверждает наличие доверия со стороны инвесторов и международных финансовых организаций к Республике Казахстан как к добросовестному заемщику с положительной кредитной историей, приемлемым уровнем государственного долга, значительными международными резервами, а также со стабильной экономической и политической ситуацией в стране.

– Вы сказали, что государственный внешний долг составляет 17 млрд долларов США. Однако, согласно официальной статистике Национального банка, внешний долг страны составляет 160,9 млрд долларов США, и в чем же разница?

– Дело в том, что Национальный банк ведет статистику всего внешнего долга страны, которая включает в себя, помимо внешних обязательств государства, также и внешние долги субъектов квазигосударственного сектора, частного сектора и их межфирменную задолженность. По последним данным Национального банка на 1 октября 2022 года, внешний долг страны составил 160,9 млрд долл. США, или 74,7% к ВВП. Из этого долга 127,1 млрд долл. США, или 79% доли внешнего долга страны, приходится на обязательства частного сектора, по которым ни государство, ни рядовые граждане не отвечают.

К тому же в составе долга частного сектора львиную долю занимает межфирменная задолженность в размере 93,7 млрд долл. США. Она образована в результате вливания иностранной материнской компанией своих инвестиций в дочернюю компанию в Казахстане.

В международной практике принято исключать межфирменную задолженность из параметров внешнего долга, поскольку она считается наименее рисковой. Это связано с тем, что те материнские компании заинтересованы в успешной деятельности заемщика, поскольку аффилированы с ним, поэтому во многом эти обязательства являются условными. Если говорить о доли государственного внешнего долга во всем объеме странового долга, то она незначительна и составляет 11,5%.

В качестве позитивного фактора хотел бы отметить, что по сравнению с началом 2022 года внешний долг страны уменьшился на 3,8 млрд долл. США, или на 2,3%, за счет операций платежного баланса, стоимостных и курсовых изменений.

– Один из вопросов, наиболее интересующих население, это для чего мы привлекаем внешние займы, на какие цели?

– Действительно, это один из часто задаваемых вопросов среди населения, а также в кругу СМИ и парламентариев. Для начала хотел бы отметить, что инвестиционная политика страны нацелена на реализацию инвестиционных проектов, направленных на обеспечение модернизации, структурных преобразований и устойчивых темпов роста национальной экономики, способствующих обеспечению высокого качества жизни населения страны.

Внешние займы Правительства привлекаются для финансирования инвестиционных проектов в самых различных сферах экономики. Это такие важные отрасли, как образование, здравоохранение, сельское хозяйство, транспортная инфраструктура, водохозяйственный сектор, совершенствование государственного сектора, внедрение инноваций и новых технологий и т.д. На сегодня на стадии реализации находится 9 проектов, финансируемых за счет внешних займов Правительства на общую сумму 4 млрд долл. США, из которых на текущую дату освоено 3,2 млрд долл. США. Порядка 85% из указанных средств направлены на развитие транспортной инфраструктуры, а остальные 15% – это образование, сельское хозяйство, государственный сектор и стимулирование инноваций.

Реализация таких проектов позволяет оказывать содействие устойчивому развитию экономики страны путем привлечения качественных иностранных инвестиций. В результате за счет реализации инвестиционных проектов повышается рост экономической активности и доходов населения, в том числе путем создания новых рабочих мест и увеличения поступлений налогов в бюджет.

Внешние займы являются важным источником финансирования, который служит дополнительным притоком инвестиций для развития страны. Тем не менее нельзя забывать, что поддержание внешнего долга на приемлемом уровне остается одной из первостепенных задач в рамках экономической безопасности государства, и внешний долг находится под постоянным мониторингом и контролем со стороны Правительства.