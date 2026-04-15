#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+21°
$
476.97
562.59
6.27
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+21°
$
476.97
562.59
6.27
Финансы

Насколько велик внешний долг Казахстана и что в нем не так очевидно

Фото: Zakon.kz
Внешний долг Казахстана вырос до 182 млрд долларов и показал максимальный прирост за 17 лет. Но инвесторы оценивают страну иначе – не по абсолютной сумме долга. В чем причина, выяснял Zakon.kz.

Из чего состоит госдолг

К концу 2025 года внешний долг Казахстана достиг почти 182 млрд долларов – такого уровня ранее не было. За год показатель вырос на 10,4%, или на 17,2 млрд долларов. Это самый быстрый прирост за последние 17 лет.

Рост пришелся сразу на несколько сегментов. Задолженность банков увеличилась на 39,4% (+5,2 млрд долларов), доля в структуре долга выросла до 10,1%. Долг органов государственного управления прибавил 25,3% (+3,2 млрд долларов), его доля достигла 8,8%.

При этом крупнейшая часть – межфирменная задолженность – сократилась на 1,4%, а ее доля снизилась с 55,3% до 49,4%.

По данным анализа Ranking.kz, структура долга остается смешанной: рост фиксируется в нескольких сегментах, но основную нагрузку по-прежнему формируют корпоративные заимствования.

Почему цифра долга вводит в заблуждение

На первый взгляд картина выглядит тревожно: долг растет быстрее обычного и обновляет максимум.

Но ключевой момент здесь – в структуре. Около 90% – это задолженность крупных нефтегазовых компаний. Как ранее пояснял глава Нацбанка Тимур Сулейменов, фирмы инвестируют в Казахстан, но затем возвращают эти средства в страны происхождения. Это и формирует межфирменную задолженность. Государственный внешний долг занимает при этом всего около 9%.

Также Сулейменов обратил внимание на более важный показатель – отношение долга к ВВП.

"Если взять, допустим, 2018-2019 годы, уровень внешнего долга к ВВП был тогда 160-170 млрд, примерно такой же, как и сейчас, но ВВП был тогда 170 млрд долларов (сейчас – 306 млрд), то есть тогда уровень госдолга к ВВП был 110-120%, а сейчас уровень долговой нагрузки снизился колоссально", – подчеркнул глава Нацбанка

Иными словами, страна выглядит неизмеримо сильнее, чем несколько лет назад.

Рынок вообще не смотрит на долг

И вот самое интересное. Мировые инвесторы оценивают страны не по принципу "большой долг – маленький долг". Важнее сочетание показателей:

  • долг к ВВП,
  • темпы роста,
  • бюджет и внешний баланс.

И главное – как это уже отражено в цене заимствований: проще говоря, под какой процент страна может занимать деньги на рынке. Здесь возникает разворот: даже при сильных показателях страна может не давать дополнительной выгоды.

Почему Казахстан выглядит сильнее многих

По международным сопоставлениям Казахстан находится в сильной позиции среди стран с рейтингом уровня BBB (средний уровень надежности).

Долг составляет 26,4% ВВП – это один из самых низких показателей в группе. Экономика растет быстрее среднего – прогноз на 2026 год около 4,8%. Для сравнения: у среднего заемщика этой категории долг превышает 50% ВВП, а рост ближе к 3%.

Прямой вывод: Казахстан выглядит более устойчивым заемщиком, чем значительная часть сопоставимых стран.

Как отмечает экономист Эльдар Шамсутдинов со ссылкой на данные UBS (крупного международного инвестиционного банка из Швейцарии, который анализирует рынки госдолга), казахстанские суверенные облигации торгуются примерно на среднем уровне для своей группы: около 84 б.п. по индексу и 10,7 б.п. с поправкой на срок.

Это сопоставимо с Болгарией и Индонезией, у которых также относительно низкий долг и устойчивый рост.

Проще говоря, инвесторы воспринимают Казахстан как "качественного заемщика" и не требуют дополнительной премии за риск.

госдолг, фото - Новости Zakon.kz от 15.04.2026 14:49

Фото: Zakon.kz

"Сильный, но уже оцененный"

Слабым местом при этом остается внешний баланс: дефицит текущего счета около -4,0% ВВП – хуже, чем у ряда сопоставимых стран.

Для сравнения: Венгрия при более слабых параметрах – долг 75,5% ВВП и рост около 2,1% – торгуется дешевле: около 16,2 б.п. с поправкой на срок, что указывает на наличие дисконта. У Казахстана такого запаса нет.

Показателен и пример Перу: при долге 33,6% ВВП и профиците текущего счета +1,2% ВВП его бумаги все равно торгуются шире – около 99 б.п. по индексу, что отражает дополнительную страновую премию.

То есть Казахстан выглядит как "сильный, но уже оцененный" заемщик.

Отметим, что еще в октябре 2025 года правительство РК рассказало, как будет снижать государственный долг страны. Министр финансов Мади Такиев объяснил, что основная часть госдолга, 76%, – это заимствования на внутреннем рынке для покрытия дефицита бюджета. 24% – долга – займы на внешних рынках, они идут на финансирование инфраструктурных проектов.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Андрей Зубов
Андрей Зубов
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: